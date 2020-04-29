Повторная госпитализация, возраст людей на ИВЛ и реальная смертность: подробный обзор случаев коронавируса в Эстонии

Согласно новому обзору Департамента здоровья, темп распространения COVID-19 в Эстонии замедлился, на 10 000 жителей на данный момент приходится 12,4 случая с положительным результатом теста.
Всего протестировано почти четыре процента жителей Эстонии, из сделанных тестов 3,4 процента оказались положительными. Согласно результатам, самая большая доля положительных тестов на Сааремаа (16,4%), в Вырумаа (4,6%) и Пярнумаа (3,1%).
Обзор отражает сделанные тесты и положительные результаты на коронавирус по уездам, динамику госпитализации, возрастную структуру пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, и показатели смертности.
Обзор также включает статистику по странам всех известных Департаменту здоровья лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, привезенных из-за рубежа в Эстонию. Зарегистрировано 118 ввезенных случаев из 21 разной страны. Большинство случаев было привезено из Австрии - 34, далее следуют Италия с 23 случаями и Франция с восемью случаями.
Число нуждающихся в госпитализации людей уменьшается. Максимальное число госпитализированных было 3 апреля — добавилось 33 пациента.
По состоянию на 27 апреля, всего в Эстонии нуждались в госпитализации 372 человека, из которых 233 (62,6%) были отправлены на домашнее лечение, 43 (11,6%) умерли, 96 (25,8%) еще находятся на лечении. 35 пациентов с диагнозом COVID-19 лечились в более, чем одной больнице. Девять пациентов госпитализировали повторно.
В период с 27 марта по 26 апреля 33 пациента нуждались в искусственной вентиляции легких, это составляет 8,9 процента от всех пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в больнице. Нуждающиеся в искусственной вентиляции легких пациенты делятся по возрасту следующим образом: 57,6% в возрасте старше 60 лет, доля в возрастной группе от 30 до 49 изменилась — в конце марта она составляла примерно 40 процентов, а в середине апреля примерно 8-10 процентов ото всех пациентов на ИВЛ. 80% пациентов на ИВЛ — это мужчины, средний возраст которых 59 лет, 20 процентов — женщины, средний возраст которых 75 лет. Смертность (процент умерших от общего числа положительных случаев) составляет три процента. Среди госпитализированных смертью заканчивается в 11,6 процентах случаев. В 88 процентах случаев смерти речь идет о людях старше 77 лет. Самому молодому умершему было 53 года, а самому пожилому 99 лет. Средний возраст умерших от COVID-19 составляет 80 лет.
Больше всего от COVID-19 умерло людей 7 и 13 апреля, в оба дня по пять человек. Среди умерших было 23 клиента домов призрения (46 процентов от общего числа). 42 человека умерли в больнице (85,7%), шесть человек — в домах призрения (12,2%) один - дома(2,0%). Статистика по уездам: в Харьюмаа умерли восемь человек (1,4% от общего числа лабораторно подтвержденных случаев), на Хийумаа - один (8,3%), в Ида-Вирумаа — восемь (7,0%), в Пярнумаа — трое (3,1%), на Сааремаа - 26 (4,8%), в Тартумаа — один (1,0%) и в Вырумаа — двое (3,0%).
Хотя распространение замедляется, по словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Аркадия Попова, до конца чрезвычайного положения нужно сохранять бдительность. «Если потеряем бдительность слишком рано, все предыдущие усилия могут быть сведены на нет. Поэтому мы должны, безусловно, еще придерживаться ограничений», - сказал доктор Попов.