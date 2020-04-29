Повторная госпитализация, возраст людей на ИВЛ и реальная смертность: подробный обзор случаев коронавируса в Эстонии

Всего протестировано почти четыре процента жителей Эстонии, из сделанных тестов 3,4 процента оказались положительными. Согласно результатам, самая большая доля положительных тестов на Сааремаа (16,4%), в Вырумаа (4,6%) и Пярнумаа (3,1%).

ФОТО: Департамент здоровья

Обзор отражает сделанные тесты и положительные результаты на коронавирус по уездам, динамику госпитализации, возрастную структуру пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, и показатели смертности.

Обзор также включает статистику по странам всех известных Департаменту здоровья лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, привезенных из-за рубежа в Эстонию. Зарегистрировано 118 ввезенных случаев из 21 разной страны. Большинство случаев было привезено из Австрии - 34, далее следуют Италия с 23 случаями и Франция с восемью случаями.

Число нуждающихся в госпитализации людей уменьшается. Максимальное число госпитализированных было 3 апреля — добавилось 33 пациента.

По состоянию на 27 апреля, всего в Эстонии нуждались в госпитализации 372 человека, из которых 233 (62,6%) были отправлены на домашнее лечение, 43 (11,6%) умерли, 96 (25,8%) еще находятся на лечении. 35 пациентов с диагнозом COVID-19 лечились в более, чем одной больнице. Девять пациентов госпитализировали повторно.

ФОТО: Департамент здоровья

В период с 27 марта по 26 апреля 33 пациента нуждались в искусственной вентиляции легких, это составляет 8,9 процента от всех пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в больнице. Нуждающиеся в искусственной вентиляции легких пациенты делятся по возрасту следующим образом: 57,6% в возрасте старше 60 лет, доля в возрастной группе от 30 до 49 изменилась — в конце марта она составляла примерно 40 процентов, а в середине апреля примерно 8-10 процентов ото всех пациентов на ИВЛ. 80% пациентов на ИВЛ — это мужчины, средний возраст которых 59 лет, 20 процентов — женщины, средний возраст которых 75 лет. Смертность (процент умерших от общего числа положительных случаев) составляет три процента. Среди госпитализированных смертью заканчивается в 11,6 процентах случаев. В 88 процентах случаев смерти речь идет о людях старше 77 лет. Самому молодому умершему было 53 года, а самому пожилому 99 лет. Средний возраст умерших от COVID-19 составляет 80 лет.

Больше всего от COVID-19 умерло людей 7 и 13 апреля, в оба дня по пять человек. Среди умерших было 23 клиента домов призрения (46 процентов от общего числа). 42 человека умерли в больнице (85,7%), шесть человек — в домах призрения (12,2%) один - дома(2,0%). Статистика по уездам: в Харьюмаа умерли восемь человек (1,4% от общего числа лабораторно подтвержденных случаев), на Хийумаа - один (8,3%), в Ида-Вирумаа — восемь (7,0%), в Пярнумаа — трое (3,1%), на Сааремаа - 26 (4,8%), в Тартумаа — один (1,0%) и в Вырумаа — двое (3,0%).

ФОТО: Департамент здоровья