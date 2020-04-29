Юрген Лиги: подход Швеции к коронавирусу лучше, поскольку поддерживает общий позитивный настрой

«В ментальном плане это [шведский подход] намного умнее. Я не хочу давать оценку отдельным антикризисным мерам, но [хочу указать] именно на то, что настрой в обществе намного позитивнее, по сравнению с нами. Когда продолжает функционировать общество, в котором люди доверяют правительству», - сказал Лиги в среду в веб-передаче ERR Otse Uudistemajas, добавив, что, безусловно, нет ни одной идеальной модели, но в духовном плане они намного лучше нас.