Загадочный вояж: цель и направление рейса парома держатся в тайне

Известный и в Эстонии, принадлежащий российско-итальянской компании паром «Принцесса Анастасия» в данный момент направляется в сторону Мурманска. Об этом «Фонтанке» сообщил глава судоходной компании Moby Spl Сергей Котенев.
Цель путешествия топ-менеджер не назвал, но дал понять, что маршрут не туристический. «Круизы отменены, есть постановление о закрытии границ», — сказал он.
Ранее недалеко от Мурманска, в Белокаменке, где возводится Центр строительства морских крупнотоннажных сооружений, был зафиксирован крупный очаг коронавирусной инфекции. По данным на вечер 28 апреля, общее количество заразившихся в этом месте возросло до 922 человек. Власти региона пообещали подготовить обсерватор для тех, кто желает покинуть стройку.
При этом, по словам Сергея Котенева, рейс «Принцессы Анастасии» не связан с заболевшими в Белокаменке. «Госпиталем точно не будет — больше деталей не могу рассказать, будет официальный пресс-релиз», — сказал он.