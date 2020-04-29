Загадочный вояж: цель и направление рейса парома держатся в тайне

Цель путешествия топ-менеджер не назвал, но дал понять, что маршрут не туристический. «Круизы отменены, есть постановление о закрытии границ», — сказал он.

Ранее недалеко от Мурманска, в Белокаменке, где возводится Центр строительства морских крупнотоннажных сооружений, был зафиксирован крупный очаг коронавирусной инфекции. По данным на вечер 28 апреля, общее количество заразившихся в этом месте возросло до 922 человек. Власти региона пообещали подготовить обсерватор для тех, кто желает покинуть стройку.