В первом квартале американский ВВП сократился на 4,8% в годовом выражении. ФОТО: JASON CONNOLLY/AFP

Самая богатая страна мира перестала богатеть. Виной тому - коронавирус. Еще до начала масштабного карантина в США крупнейшая в мире экономика споткнулась, и самая продолжительная в ее истории десятилетняя фаза подъема подошла к концу.

В первом квартале американский ВВП сократился на 4,8% в годовом выражении, показала первая оценка, опубликованная в среду. У экономистов нет сомнений, что это не единовременный сбой, и полгода спада американской экономике обеспечены.

Ведь основной ущерб от карантина придется как раз на второй квартал - апрель, май и июнь. Его итоги объявят в самый разгар избирательной кампании к ноябрьским президентским выборам, на которых Дональд Трамп рассчитывает переизбраться на второй срок.

До сих пор его основным козырем была сильная экономика. Коронавирус спутал все карты.

США не одиноки в своих страданиях. Третья экономика мира - китайская - усохла в первом квартале на 6,8% после почти 50 лет роста темпами до 15% в год. А вторая крупнейшая экономика мира - Евросоюз ожидает еще более существенного спада.

Небогатым странам еще хуже. Богатые выводят оттуда капитал, лишая их средств для развития, а их основная продукция - сырье и комплектующие - дешевеет на глазах ввиду падения спроса на развитых рынках. Один крах нефтяного рынка поставил на колени сразу несколько стран-производителей сырья.

Когда все исправится?

Итоги первого китайского квартала дают представление о том, чего ждать американцам - эпидемия накрыла их спустя несколько недель после китайской вспышки. Сейчас США занимают уверенное первое место по числу заражений и смертей.

Экономисты рассчитывают на отскок во второй половине года, однако уверены, что он не компенсирует спад в полной мере. Кроме того, восстановление напрямую зависит от того, как долго продлится карантин и как быстро США вернутся к нормальной жизни. И тут все карты прогнозистам путают две блуждающие переменные: вирус и политика.

Решение ослабить карантин будут принимать политики в выборный год. Вирус нанес удар в сердце избирательной кампании Трампа, и ему не терпится вернуть экономику к росту.

На прошлой неделе он пообещал "невероятное восстановление" после спада, но признал, что ждать его стоит не ранее последнего квартала. То есть уже после выборов - первая оценка ВВП будет опубликована только в конце января.

Но все эти прогнозы сделаны из расчета скорой и решительной победы над вирусом и не учитывают опасность второй волны.

Если же она случится, о возврате к производству и накоплению богатства можно не мечтать. О масштабах спада в случае повторного визита пандемии осенью-зимой можно судить по свежему прогнозу Международного валютного фонда.

МВФ полагает, что мировая экономика, размер которой в прошлой году достиг 87 трлн долларов, недосчитается 9 трлн долларов, даже если вернется к росту в следующем году. А вторая волна увеличит счет за лечение до нескольких десятков триллионов.