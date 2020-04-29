Бросил машину и исчез: при странных обстоятельствах пропал 24-летний мужчина

Участковый Вильяндиского отделения полиции Таави Хюва сказал, что информация о пропаже молодого человека поступила в полицию сегодня утром, когда его близкие обратились за помощью к стражам правопорядка. «По словам близких, ночью он пришел домой, но затем оттуда ушел в неизвестном направлении. Свой телефон он оставил дома и находившуюся там SIM-карту выкинул. Насколько известно, он уехал на сером автомобиле Volvo и взял с собой небольшой запас продуктов», - уточнил участковый.

Утром полиция сразу приступила к поискам, были привлечены и служебные собаки, и также дрон. «Через некоторое время полицейские вблизи загородного дома родственников в волости Пыхья-Сакала в деревне Кангруссааре в Койду был найден принадлежащий ему Volvo. К сожалению, самого молодого человека поблизости не было, поэтому поисковая команда начала прочесывать окрестности», - рассказывает Хюва.

По словам участкового, сначала служебная собака взяла след разыскиваемого, но из-за сильного дождя в какой-то момент она потеряла след. Хюва отметил, что поиски в деревне Кангруссааре ведутся до сих пор.

Рост Койта около 175 см, у него худое телосложение. У него короткие волосы и борода. На нем была синяя куртка, под которой светлая водолазка, а на голове — синяя шапка с помпоном.

Полиция просит всех, кто видел Койта или знает, где он находится, позвонить по номеру 112.