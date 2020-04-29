Полиция нашла пропавшего 24-летнего мужчину

Участковый Вильяндиского отделения полиции Таави Хюва рассказал, что информация о пропаже молодого человека поступила в полицию сегодня утром, когда его близкие обратились за помощью к стражам правопорядка. «По словам близких, ночью он пришел домой, но затем ушел в неизвестном направлении. Свой телефон он оставил дома и находившуюся там SIM-карту выкинул. Насколько известно, он уехал на сером автомобиле Volvo и взял с собой небольшой запас продуктов», - уточнил днем участковый.

Утром полиция сразу приступила к поискам, были привлечены и служебные собаки, и также дрон. «Через некоторое время полицейские вблизи загородного дома родственников в волости Пыхья-Сакала в деревне Кангруссааре нашли принадлежащий ему Volvo. К сожалению, самого молодого человека поблизости не было, поэтому поисковая команда начала прочесывать окрестности», - сказал Хюва.

По словам участкового, сначала служебная собака взяла след разыскиваемого, но из-за сильного дождя в какой-то момент она его потеряла.