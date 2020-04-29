В Таллинне сто человек могут потерять работу: еще один работодатель сообщил о массовом сокращении

«Мы сделаем все возможное, чтобы фактическое число было меньше, но в то же время мы обеспечиваем жизнеспособность компании», - сказал Ояперве BNS.

Он отметил, что как известно, коллективному расторжению трудовых договоров предшествуют уведомления, после чего следует 15-дневный период консультаций и только после этого Кассу по безработице могут быть переданы точные списки сокращаемых. Окончательное количество увольнений еще выясняется.

Директор подтвердил, что Radisson Blu Sky по-прежнему открыт: в отеле размещается медицинский персонал, что сохранится по крайней мере до конца чрезвычайного положения.

Работников сокращают также принадлежащая Tallink Group компания OÜ TLG Hotell, а также OÜ BRE Hotels, Ülemiste Hotell и Haveli Invest.