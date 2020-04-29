У еще одного сотрудника магазина обнаружен коронавирус

Сегодня, 29 апреля, коронавирус был обнаружен у одного жителя Силламяэ, который работает в магазине, говорится на сайте города.
Департамент здоровья выясняет, с кем заболевший контактировал в последнее время. Контактировавших с заболевшим жителем людей проверят на наличие коронавируса. "Владелец магазина проводит дезинфекцию торговой точки совместно с Департаментом здоровья. После дезинфекции магазин закрыт не будет, поскольку заболевший работник уже три дня находится дома", - говорится на официальном сайте Силламяэ.
Городское управление окажет помощь заболевшим людям, в отношении которых применено ограничение на передвижение и запрет на выход из дома.
Начиная с 19 апреля и до сегодняшнего дня в Силламяэ не было обнаружено ни одного случая заболевания коронавирусом. Все четыре человека, у которых был выявлен вирус ранее уже выздоровели.
"Новый случай коронавируса показал, что вероятность заражения по-прежнему остается, и необходимо соблюдать все требования и ограничения для сохранения своего здоровья, - отмечается в сообщении. - Городское управление Силламяэ просит всех жителей города серьезно относиться к выполнению требований и ограничений. Берегите себя и будьте здоровы!"