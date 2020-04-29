Некоторые магазины в торговых центрах нашли способ продолжать работу

Для кого-то организовать вход с улицы было очень просто. Например, пиццерия в торговом центре Kerese Keskus имеет два входа - со стороны торгового центра и с улицы. Если обычно был открыт только вход изнутри, то оказалось достаточно закрыть его и открыть внешние двери, чтобы попасть под исключение и продолжить работу.

Магазину товаров для дома Jysk в торговом центре Fama такой маневр дался сложнее. Он смог снова открыться, когда для клиентов открыли служебную дверь со стороны улицы Харидусе. Поскольку проход в торговый центр остается закрытым, касса теперь оказалась в самом дальнем углу магазина.

Располагавшийся в торгово-развлекательном центре Astri обувной магазин NS King должен был прекратить работу, но сумел оперативно арендовать помещение с отдельным входом на улице Энергия, куда переехал ориентировочно на два месяца.

Сеть строительных магазинов Ehituse ABC имела в Нарве два магазина - в отдельном здании на ул. Раху и в торговом центре Fama. Магазину в Fama пришлось закрыться, но персонал перешел на работу во второй магазин, который имеет право продолжать работу.