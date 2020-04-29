Ср, 29.04.2020
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Пожилые супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть часов

Mary ja Wilford Kepler olid abielus 73 aastat ning nad surid vaid kuuetunnise vahega.

ФОТО: twitter

В США Мари и Уилфорд, прожившие в браке 73 года, недавно заразились коронавирусом и умерли с разницей в шесть часов в больнице штата Висконсин, пишет Postimees.

Поскольку у них обоих был подтвержден коронавирус, их койки в больнице находись рядом и у них была возможность перед смертью в последний раз признаться друг другу в любви, рассказала внучка Натали Ламека. Первым умер Уилфорд и через шесть часов скончалась и Мари.

«Они держались за руки, и это было душераздирающе, но также очень отрадно слышать. Мы так благодарны, что они были вместе», - сказала внучка.

Другие родственники смогли с ними проститься только по телефону, поскольку посещение пациентов в медицинских учреждениях запрещено.

Уилфорд скончался в возрасте 94 лет, его жене Мари было 92 года. 

ФОТО: twitter

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