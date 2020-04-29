Пожилые супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть часов

Поскольку у них обоих был подтвержден коронавирус, их койки в больнице находись рядом и у них была возможность перед смертью в последний раз признаться друг другу в любви, рассказала внучка Натали Ламека. Первым умер Уилфорд и через шесть часов скончалась и Мари.

«Они держались за руки, и это было душераздирающе, но также очень отрадно слышать. Мы так благодарны, что они были вместе», - сказала внучка.

Другие родственники смогли с ними проститься только по телефону, поскольку посещение пациентов в медицинских учреждениях запрещено.

Уилфорд скончался в возрасте 94 лет, его жене Мари было 92 года.