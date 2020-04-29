Возможность вернуть потраченные на билеты деньги зависит от организатора концерта

Поскольку большинство запланированных на лето крупных массовых мероприятий отменяется, многие люди обращаются к продавцам билетов, чтобы вернуть свои деньги, а в свою очередь продавцы должны общаться с организаторами концертов, пишет rus.err.ee.
Председатель правления компании Piletilevi Яанус Бейлманн, сказал ERR, что хотя Piletilevi является первым источником информации в случае отмены мероприятия, компания должна следовать инструкциям организаторов концертов.
"Если у организатора нет законного основания для внесения каких-либо изменений, то и Piletilevi не остается ничего иного, как просить владельцев билетов потерпеть, пока информация не уточнится", - сказал Бейлманн.
Главный промоутер компании, организующей концерты, Live Nation Estonia Эва Палм сказала, что за отмененные концерты людям либо вернут деньги, либо клиенты смогут поменять билеты на подарочные карточки.
Она добавила, что организаторы концерта не могут предоставить людям информацию до того, как артисты не подтвердят отмену концерта.