Возможность вернуть потраченные на билеты деньги зависит от организатора концерта

Председатель правления компании Piletilevi Яанус Бейлманн, сказал ERR, что хотя Piletilevi является первым источником информации в случае отмены мероприятия, компания должна следовать инструкциям организаторов концертов.

"Если у организатора нет законного основания для внесения каких-либо изменений, то и Piletilevi не остается ничего иного, как просить владельцев билетов потерпеть, пока информация не уточнится", - сказал Бейлманн.

Главный промоутер компании, организующей концерты, Live Nation Estonia Эва Палм сказала, что за отмененные концерты людям либо вернут деньги, либо клиенты смогут поменять билеты на подарочные карточки.