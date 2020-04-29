Чрезвычайное сообщение ⟩ Юри Ратас изменил распоряжение, касающееся уличных тренажеров

Со 2 мая владельцу уличного тренажерного зала необходимо будет обеспечивать влажную очистку тренажеров не реже, чем раз в 24 часа.

В пояснительной записке к распоряжению отмечено, что единицы местного самоуправления после публикации распоряжения от 27 апреля обратили внимание на то, что на практике исполнять распоряжение будет затруднительно, поскольку у местных самоуправлений недостаточно дезинфицирующих средств и ресурсов на то, чтобы не реже, чем каждые четыре часа дезинфицировать спортивный инвентарь.

Департамент здоровья разработал инструкцию по дезинфекции расположенных во внешней среде поверхностей и пешеходных дорожек. Она распространяется также на уличные тренажерные залы, а кроме того, например, на игровые площадки и другие расположенные на улице поверхности.