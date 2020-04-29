Чрезвычайное сообщение ⟩ Юри Ратас изменил распоряжение, касающееся уличных тренажеров

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас, пойдя навстречу местным самоуправлениям, изменил позавчерашнее распоряжение таким образом, чтобы уличные тренажеры можно было чистить не реже, чем раз в сутки.
Со 2 мая владельцу уличного тренажерного зала необходимо будет обеспечивать влажную очистку тренажеров не реже, чем раз в 24 часа.
В пояснительной записке к распоряжению отмечено, что единицы местного самоуправления после публикации распоряжения от 27 апреля обратили внимание на то, что на практике исполнять распоряжение будет затруднительно, поскольку у местных самоуправлений недостаточно дезинфицирующих средств и ресурсов на то, чтобы не реже, чем каждые четыре часа дезинфицировать спортивный инвентарь.
Департамент здоровья разработал инструкцию по дезинфекции расположенных во внешней среде поверхностей и пешеходных дорожек. Она распространяется также на уличные тренажерные залы, а кроме того, например, на игровые площадки и другие расположенные на улице поверхности.
В уличных тренажерных залах будет по-прежнему действовать правило 2+2.