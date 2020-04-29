Ср, 29.04.2020
Я хотел бы сказать кризисной комиссии, цитируя классиков: "Джон, что ты возишься, выпусти воду!" Индрек Сауль

Министры иностранных дел стран Балтии обсудили открытие границ

В Министерстве иностранных дел Эстонии организовали видеозвонок с министрами иностранных дел Латвии и Литвы.

ФОТО: Välisministeerium

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы обсудили на видеовстрече вопрос об открытии движения между странами и сотрудничество стран Балтии.

Участники встречи наметили целью выработать совместно скоординированное решение и согласовали основные вопросы трехсторонних переговоров. Министры решили, что проблема отмены ограничений должна решаться министрами, в компетенцию которых входят вопросы здравоохранения, а высшие должностные лица трех стран начнут консультации по скоординированному подходу в начале следующей недели. Следующий раунд переговоров между министрами иностранных дел состоится 8 мая.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поблагодарил Латвию и Литву за тесное сотрудничество на протяжении всего кризиса. «Тесный контакт и эффективное сотрудничество стран Балтии было крайне необходимо нам в кризисе COVID-19, - подчеркнул Рейнсалу. - Совместные решения о постепенном снижении ограничений важны для того, чтобы вновь сделать возможным трансграничное движение, обеспечив меры по предотвращению дальнейшего распространения вируса».

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