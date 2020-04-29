Фото и видео ⟩ Военные взорвали усадьбу в Тапа

При сносе здания использовали 80 килограммов взрывчатых веществ, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Волость в итоге избавилась от потенциально опасного места, Центр инвестиций получил участок земли, а Силы обороны - возможность практики взрывного дела высшей категории.

В последние годы здание усадьбы Тапа находилось в аварийном состоянии, хотя еще в начале XX века считалось одним из самых красивых в Эстонии. Власти волости безуспешно пытались его продать.