Не менее ста жителей Эстонии, застрявших в России, смогут вернуться домой

Этой проблемой Посольство России в Эстонии занималось почти месяц.

«Первые случаи выявились уже 30 марта, - рассказал Rus.Postimees посол России в Эстонии Александр Петров. – За несколько дней до закрытия границы информация о предстоящем событии была доведена до граждан, однако это не избавило от возникновения проблем. Кто-то, например, проходил курс лечения и по объективным причинам не мог вовремя выехать».

По словам Петрова, в посольство начали обращаться разные люди: кто-то, как было сказано, лежал в больнице и не смог выскочить, были совсем пожилые люди, малолетние дети, отдыхавшие у бабушек с дедушками.

Так среди застрявших оказались двое детей жителя Нарвы Ростислава, также обратившегося за помощью в Rus.Postimees. Он с детьми поехал в Россию еще 15 марта, когда не было никакой информации о закрытии границы, но в Эстонии уже объявили чрезвычайное положение и начали вводить ограничения: «Я подумал, что детям в деревне будет лучше, и отвез их туда. Через два дня вернулся домой, сразу был отправлен на карантин, который длился 14 дней. А когда он закончился, граница захлопнулась. Старшую дочь с эстонским паспортом вывезти удалось, а младшие дети трех и шести лет остались там».

Люди оказались буквально в патовой ситуации: без дома, без денег, без надежды вернуться домой. «Я обратился в консульство Эстонии в Питере, меня отправили в российское диппредставительство, но там сказали, что пока решить вопросы невозможно».

«Мы сразу начали писать в МИД и объяснять ситуацию. По правилам каждый застрявший в России россиянин должен лично обратиться в кризисный штаб при правительстве, мы пытались донести, что не все это могут сделать. Тогда начали составлять списки и пытаться помочь нашим гражданам выехать по гуманитарным причинам, - рассказал посол. – Но людей настолько много, что такими списками вопрос не решить. Мы стали просить вынести уточнение к постановлению и позволить всем этим людям вернуться домой».

А людей действительно очень много! Только в Ивангороде возможности пересечь границу и воссоединиться с семьями ждут 80 постоянных жителей Эстонии, среди которых дети от двух до шести лет.

В среду, около 19.00 вопрос решился. «Да, вопрос решился, - сообщил Rus.Postimees Александр Петров. – Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому возникает разовая возможность всем гражданам России, имеющим виды на жительство за рубежом, выехать домой».

Поскольку постановление очень свежее, не нужно сею секунду бежать на границу, стоит подождать до завтра. Посол Александр Петров уже обзванивает пограничные пункты и Пограничное управление в Санкт-Петербурге, чтобы предупредить о принятии такого решения.