Вас хотят обмануть: жителям Эстонии стали приходить подозрительные письма

RIA предупреждает, что если в электронной почте появится письмо с названием «Makseteade ettevõttelt...» (название предприятие может отличаться), безусловно, нельзя открывать прикрепленное к электронному письму вложение. Речь идет о крадущем данные вирусе.

В случае подобных писем следует в первую очередь смотреть, с какой адреса электронной почты письмо пришло. Как, например, это видно из скрина, письмо пришло не с официального адреса электронной почты Swedbank.