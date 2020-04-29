Ср, 29.04.2020
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  • Вас хотят обмануть: жителям Эстонии стали приходить подозрительные письма

Вас хотят обмануть: жителям Эстонии стали приходить подозрительные письма

Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Департамент государственной инфосистемы (RIA) предупреждает, что сейчас на электронные адреса жителей Эстонии приходят мошеннические письма, в названии которых указано «Makseteade ettevõttelt...», передает Postimees.

RIA предупреждает, что если в электронной почте появится письмо с названием «Makseteade ettevõttelt...» (название предприятие может отличаться), безусловно, нельзя открывать прикрепленное к электронному письму вложение. Речь идет о крадущем данные вирусе.

В случае подобных писем следует в первую очередь смотреть, с какой адреса электронной почты письмо пришло. Как, например, это видно из скрина, письмо пришло не с официального адреса электронной почты Swedbank.

Мошенническое письмо, которое пришло на электронную почту жителя Эстонии. 

ФОТО: Riigi Infosüstemi Ameti Facebooki leht

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