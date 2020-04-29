Полеты после карантина: цены на билеты из Эстонии резко вырастут?

«Это вопрос на миллион! Если бы я знал ответ на этот вопрос, я, очевидно, не говорил бы с вами, а где-нибудь уже составлял новый бизнес-план», - ответил глава авиакомпании Nordica Эрки Урва на вопрос, что будет с ценами на билеты, когда полеты вновь восстановят в полном объеме.

Говоря серьезно, Урва считает, что нынешний кризис может серьезно ударить по некоторым бюджетным авиакомпаниям, которые достигали низких цен благодаря тому, что за раз перевозили очень много человек. «У них безумно большая заполняемость, но если люди вдруг будут бояться и летать меньше, как они смогут продавать дешевые билеты?» - спрашивает глава авиакомпании.

Как и везде, в авиации также действует принцип, что стоимость билетов зависит от спроса. «Чем меньше летают, тем выше цена. Чем больше летают, тем дешевле», - объясняет Урва.

«Поскольку на первом этапе начнут летать предприниматели и управляющие фирмами, для которых это неизбежно, можно предположить, что полеты будут стоить дороже», - прогнозирует он.

В сегодняшней статье Postimees Nordica пообещала, что с июня-июля начнет осуществлять первые регулярные рейсы из Таллинна. Куда и в какой время пока еще неизвестно. Но сколько будут стоить билеты? «О боже, скажу честно, что совершенно не могу ответить на этот вопрос! Мы сделали некоторые расчеты, но я еще в них не углублялся. Формирование цены еще предстоит», - уточнил Урва.

Что будут делать конкуренты, глава Nordica не знает. «Возможно, кто-то подумает, что снизим цены, чтобы люди вновь привыкли летать. В то же время я все-таки несколько сомневаюсь в этом», - сказал он.

Если до кризиса из Таллиннского аэропорта можно было улететь в 30 пунктов назначения, на данный момент есть только линии во Франкфурт и Минск, куда можно полететь три раза в неделю. На сайте Lufthansa билет, например, на завтрашний прямой рейс во Франкфурт стоит 342 евро. А Belavia завтра доставит в Минск за 104 евро.

Председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике сказал, что цены на билеты зависят в первую очередь от того, когда люди вновь осмелятся летать. «Если открытие рынка будет осуществляться шаг за шагом, цены скорее будут держаться на высоком уровне», - считает Тувике. На цены также повлияет то, какие правила и нормы для авиакомпаний и аэропортов установят. Образно говоря, если авиакомпании должны будут протестировать людей перед полетом и посадить их на борту с соблюдением дистанции, вырастут те расходы, которые в итоге должны будут оплатить обычные пассажиры.

Но в долгосрочной перспективе Тувике все-таки сохраняет оптимизм. «Возьмем хотя бы события 11 сентября (в США террористы на самолетах врезались в башни-близнецы — прим.ред.). Думаю, в тот момент многие считали, что с полетами покончено и потребители навсегда откажутся от авиатранспорта. Но время лечит и в 2019 году пассажиропоток превышал то время в 2,5 раза», - говорит Тувике. Поэтому он верит, что в долгосрочной перспективе количество авиапассажиров вырастет.