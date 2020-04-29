Фото и видео ⟩ «Золотой дворец вашего любимого доктора»: как выглядит особняк Малышевой в Нью-Йорке

По данным ФБК, в 2016 году "главный теледоктор" России вместе с мужем купила особняк неподалеку от Нью-Йорка. Площадь 21-комнатного дворца составляет 1100 квадратных метров, а его интерьеры поражают обилием позолоты и показной роскоши. Судя по документам, покупка поместья на берегу реки Гудзон обошлась Елене и Игорю Малышевым в 6,4 млн долларов (430 млн рублей по курсу на момент покупки). Тот факт, что дом купила именно телеведущая, доказывает ее подпись в документах о сделке.

"Если вы посмотрите "Первый канал", то обнаружите, что Елена Малышева просто не сходит в телевизионных экранов. Она – главный спикер страны на тему коронавируса. Главный источник информации. Каждый день выходит ее передача "Жить здорово", каждую неделю она ведет еще одно шоу "Здоровье". Она приходит говорить про коронавирус в новости – утренние и вечерние, она говорит про вирус на одном ток-шоу, и на другом очень популярном ток-шоу. Она дотянулась даже до "Вечернего Урганта", где тоже рассказывала россиянам все про коронавирус", – пишет Навальный, подчеркивая, что высказывания Малышевой об эпидемии вызывают множество вопросов. Малышеву он при этом назвал пропагандисткой, напомнив, что является членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

В ФБК также выяснили, что сейчас в особняке живет старший сын Малышевой Юрий, который работает врачом в одном из госпиталей Нью-Йорка и порой снимается в шоу Малышевой. Также Юрий часто публикует в соцсетях видео, записанные в этом доме. В расследовании подчеркивается, что купить такой дом сам Юрий не мог, поскольку лишь недавно стал врачом. Кроме того, его имени нет в документах о покупке особняка.

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Ну ок, ладно, не Трампа. Кого-то гораздо более интересного! Смотрите скорее наше новое расследование https://t.co/UQseeV2bnu pic.twitter.com/SgKXbBezpW — Отдел расследований (@otdel_r) April 29, 2020

Моя любимая интерьерная фоточка из последнего расследования, эта. А ваша?https://t.co/sMXmcBKsEF pic.twitter.com/84eicA5vao — Alexey Navalny (@navalny) April 29, 2020

Помимо дорогостоящего поместья у членов семьи Малышевой есть другая недвижимость в США. В 2014 году Малышева и ее муж купили сразу две квартиры площадью по 110 квадратных метров в небоскребе рядом с Центральным вокзалом Нью-Йорка. Эта собственность стоимостью 4,2 млн долларов сейчас оформлена на компанию, зарегистрированную по адресу особняка Малышевых, а в документах стоит подпись Василия Малышева – младшего сына телеведущей. В одной из этих квартир его брат Юрий также снимает видеоролики для соцсетей.

В публикации уточняется, что на момент покупки этих квартир Василию было 23 года, а Юрию – 26 лет и купить их на свои деньги братья не могли. По всей видимости, покупку оплатили их родители.

"Итого почти 11 млн долларов Елена Малышева потратила на свою американскую недвижимость. Откуда такие деньги? Мы честно попытались разобраться. Это точно не муж Малышевой – он ученый, профессор в Московском медико-стоматологическом университете. О самой Елене Васильевне часто пишут как о владелице целой бизнес-империи. Это отчасти верно – у нее действительно есть линейка своего диетического питания и сеть клиник ее собственного имени. Но ни то, ни другое не приносит ей ничего сопоставимого с суммами, потраченными на дом и квартиры в Нью-Йорке. Мы это видим и по отчетности, да и сама Елена Васильевна говорит: ее основной доход — зарплата на "Первом канале", – пишет Навальный.