В Ионическом море потерпел крушение вертолет, участвовавший в учениях НАТО

Вертолет пропал с экранов радаров, когда находился в воздушном пространстве Италии.

Источники в Минобороны Греции пояснили, что вертолет CH-124 Sea King, предназначенный для борьбы с подводными лодками, взлетел с канадского фрегата и потерпел крушение в море примерно в 20 морских милях от греческих территориальных вод.

Воздушное судно принимало участие в военно-морских учениях 2-й постоянной морской группы НАТО быстрого реагирования. В нее входят от четырех до шести эсминцев и фрегатов.

Тело одного погибшего обнаружили в зоне крушения вертолета НАТО в Ионическом море. Об этом 29 апреля сообщило издание Militaire.

Факт крушения подтвердили и в министерстве национальной обороны Канады. Как сообщило ведомство на своей странице в Twitter, связь с воздушным судном прервалась в среду, 29 апреля, когда вертолет участвовал в учениях союзников у берегов Греции.

Палубными вертолетами CH-148 Cyclone в ВМС Канады недавно начали заменять устаревшие машины CH-124 Sea King. Рухнувший вертолет базировался на канадском фрегате Fredericton, который входит в состав постоянной группировки НАТО в регионе SNMG2.

Вертолет рухнул в море 29 апреля в 85 км к западу от Кефалонии в районе полетной информации Италии (Flight Information Region, FIR). Это примерно в 20 морских милях за пределами района полетной информации Афин.