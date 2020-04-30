Eesti Post повышает цены на почтовые отправления

При отправке обычного письма внутри государства будут созданы две службы с разными скоростями доставки, то есть служба отправки писем и экспресс-писем, при отправке почтовых посылок упрощается расчет диапазонов веса и гармонизируется макси-письмо и стандартная служба посылок. Изменение цены распространяется на все универсальные почтовые услуги (UPT) и не касается бесплатных рыночных услуг, включая услуги посылочных автоматов, услуги деловых писем и тому подобное.

«Несмотря на сокращающиеся объемы, почтовая служба важна для эстонского народа и важно обеспечить ее непрерывность, - сказал председатель правления Eesti Post Анси Арумеэль. - Целью изменения цены универсальной почтовой услуги является обеспечение повышения заработной платы основных почтовых служащих и обеспечение устойчивости и качества почтовых услуг».

Поскольку международные сборы зависят от внутригосударственной цены, изменение цены также позволяет другим странам взимать более справедливую цену за обработку входящих отправлений.

При отправке обычного национального письма создаются две службы с разными скоростями доставки, а именно письмо и экспресс-письмо. В настоящее время письмо может быть отправлено как простое, которое доставляется к следующему рабочему дню, и стоимость услуги составляет 0,65 евро.

С 31 мая можно будет выбрать один из двух вариантов: более быстрое и более дорогое экспресс-письмо, доставка которого гарантируется к следующему дню или более выгодный вариант, когда письмо доставляется к третьему рабочему дню. Стоимость письма составляет 90 центов, а экспресс-письма - 1,50. Для отправки экспресс-письма необходимо использовать специальный оранжевый конверт, на котором уже напечатана почтовая марка.

Отправка письма за границу обойдется в 1,90 евро.

Стоимость отправки посылки весом 1-2 кг вырастет с 4,08 до 5,56 евро.

При отправке посылок за границу с 31 мая тарифы на заказные письма и стандартные посылки унифицируются: для стандартной посылки весом до 1 кг будет три категории веса, как и у заказных писем, и посылки весом от 0 до 2 кг будут стоить столько же, сколько и заказные письма.