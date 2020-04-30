Очеловечить пса, не озвереть самим

2. Я гуляю с мелкой склочной собачкой без поводка: она же маленькая! Она просто лает, пусть все оглохнут. Она просто подбегает. Что значит – укусит? Что она там может укусить? Деточка, погладь собачку – если повезет, она успокоится. Ой, укусила… А чего лез? Кыш отсюда! Эй, отойдите от моей собаки со своей огромной таксой!!! Куда ты, муся-пуся моя, побежала, там же ротвейлер!!! Вы чего сюда приперлись с ротвейлером??? И что, что на поводке? И что, что в наморднике? Он ее напугает!!! Аааа, уже напугал! Не кусала она его за лапу!!! Убрать за собакой? Эту жалкую мелкую какашку? Вы видите ее без микроскопа? Это же удобрение!

3. Я гуляю с собакой только там, где разрешено, и на поводке. Моя собака хорошо воспитана, она мне идеально подчиняется. Намордник у меня с собой. В тех местах, где это необходимо, я надеваю его на собаку и беру ее на короткий поводок. И даже если я твердо знаю, что моя собака добрая, я не пытаюсь внушить это людям, которые ее боятся. Я отвечаю на вопросы о моей собаке и объясняю детям, что собака – умный зверь, но она – зверь, так что незнакомых собак лучше не трогать. В общественных местах я не спускаю с поводка свою добрую собаку: и в ее интересах тоже. Свою потенциально опасную собаку я выгуливаю на отдалении от людей и других собак и не спускаю с поводка никогда. Я всегда убираю за своей собакой, даже если она какает фиалками.

Не время первых

Какой вы человек без собаки? Какой вы собачник? В идеале обе стороны должны придерживаться третьего варианта поведения, однако в жизни все значительно сложнее. Самое страшное, если столкнутся два ярких сторонника первого модус операнди, но чреваты серьезными неприятностями и любые сочетания со вторыми. К сожалению, не все владельцы собак соблюдают правила выгула животных, но – к не меньшему сожалению – бывает, что и люди без собак ведут себя неправильно, в то время как правильное поведение, в первую очередь, в их же собственных интересах.

«Владельцы собак много чего обязаны, и это установлено законом. И многие противники собак считают, что этого вполне достаточно, а сами они не должны знать главных особенностей поведения собак и учить детей обращению с животными. Ну да, по закону вроде бы не должны. Но при этом они учат ребенка при переходе дороги на зеленый свет сначала посмотреть, нет ли машин. А зачем учат-то? Пусть так идут, водители же обязаны тормозить и пропускать! Не все это делают? Да что вы!