Очеловечить пса, не озвереть самим

Спрос на животных во время карантина бьет рекорды, но далеко не все умеют правильно с ними обращаться. Да и вести себя умеют не все.
Конфликт интересов собачников и людей, не имеющих (особенно – не любящих) собак существует в любое время года, обостряясь в хорошую погоду, но с наступлением теплых дней он приобретает более масштабный характер.
Человек без собаки
1. Я иду по улице. Я гуляю во дворе или в парке. Я гуляю с детьми. Вокруг полно людей с собаками. Я боюсь собак. Мои дети боятся собак. Собака может укусить. Собаки не всегда на поводках. Собаки на прогулке редко бывают в намордниках, а поводки часто длинные. Или короткие, но дорога узкая и собака может укусить. Мои дети бегают, кричат, размахивают руками, некоторые собаки на них реагируют. Собаки лают. Поэтому мы подходим к каждому хозяину собаки и делаем ему замечание. Если он нас игнорирует, мы на него кричим. Мы специально выискиваем безлюдные места, чтобы обнаружить собаку без поводка. Мы демонстративно делаем крюк и проходим через лужайку, где много собак. Мы имеем право ходить везде, пусть уходят они. А не разбросать ли мне по округе какой-нибудь отравы?
2. Мы не боимся собак. Мы слышали, что в принципе собака может укусить. Но собака по закону не имеет права кусаться, даже если мы сами пристаем к ней. Даже если мой ребенок бьет собаку совочком по голове. И уж тем более – если мой ребенок хочет собаку обнять. Когда хозяин собаки предупреждает нас, что к собаке подходить нельзя, мы это игнорируем. Если человек с собакой уходит сам, мой ребенок бежит следом. Потому что он хочет собачку погладить. Почему ваша собачка в наморднике? Спустите ее с поводка, пусть побегает. Вы живодер! Дайте ребенку погладить собачку! Не дали? Тогда мы идем на собачью площадку!
3. Я разбираюсь в породах собак и могу отличить потенциально опасную от потенциально неопасной, я в принципе считываю сигналы, которые подает собака. Я знаю, что не надо гладить незнакомых собак, даже если они кажутся совершенно безобидными. Всеми этими знаниями я делюсь с ребенком. Мы спокойно проходим мимо собак, которых выгуливают по правилам. Я не придираюсь к собачникам по пустякам. Если я вижу потенциально опасную собаку на вольном выпасе, я обхожу ее стороной, не размахивая руками и не делая замечаний хозяину, с безопасного расстояния звоню в соответствующие службы.
Человек с собакой
1. Я гуляю с крупной собакой серьезной породы там, где мне нравится. Собаке надо двигаться, поэтому мы гуляем без поводка. Собаке надо дышать, поэтому она без намордника. Моя собака никого не тронет, отстаньте от моей собаки! Моя собака кого-то напугала? Не бойтесь – и она не укусит. Дети пусть не бегают. Взрослые пусть не ходят. Люди с мирными собаками пусть отвалят, это же курам на смех, а не собаки, моей – на один укус. Ой, как смешно кто-то боится!.. Я крут. Моя собака гадит, где хочет, убирать я не буду: я вам не дворник. Не делайте мне замечаний, моя собака нервничает.
2. Я гуляю с мелкой склочной собачкой без поводка: она же маленькая! Она просто лает, пусть все оглохнут. Она просто подбегает. Что значит – укусит? Что она там может укусить? Деточка, погладь собачку – если повезет, она успокоится. Ой, укусила… А чего лез? Кыш отсюда! Эй, отойдите от моей собаки со своей огромной таксой!!! Куда ты, муся-пуся моя, побежала, там же ротвейлер!!! Вы чего сюда приперлись с ротвейлером??? И что, что на поводке? И что, что в наморднике? Он ее напугает!!! Аааа, уже напугал! Не кусала она его за лапу!!! Убрать за собакой? Эту жалкую мелкую какашку? Вы видите ее без микроскопа? Это же удобрение!
3. Я гуляю с собакой только там, где разрешено, и на поводке. Моя собака хорошо воспитана, она мне идеально подчиняется. Намордник у меня с собой. В тех местах, где это необходимо, я надеваю его на собаку и беру ее на короткий поводок. И даже если я твердо знаю, что моя собака добрая, я не пытаюсь внушить это людям, которые ее боятся. Я отвечаю на вопросы о моей собаке и объясняю детям, что собака – умный зверь, но она – зверь, так что незнакомых собак лучше не трогать. В общественных местах я не спускаю с поводка свою добрую собаку: и в ее интересах тоже. Свою потенциально опасную собаку я выгуливаю на отдалении от людей и других собак и не спускаю с поводка никогда. Я всегда убираю за своей собакой, даже если она какает фиалками.
Не время первых
Какой вы человек без собаки? Какой вы собачник? В идеале обе стороны должны придерживаться третьего варианта поведения, однако в жизни все значительно сложнее. Самое страшное, если столкнутся два ярких сторонника первого модус операнди, но чреваты серьезными неприятностями и любые сочетания со вторыми. К сожалению, не все владельцы собак соблюдают правила выгула животных, но – к не меньшему сожалению – бывает, что и люди без собак ведут себя неправильно, в то время как правильное поведение, в первую очередь, в их же собственных интересах.
«Владельцы собак много чего обязаны, и это установлено законом. И многие противники собак считают, что этого вполне достаточно, а сами они не должны знать главных особенностей поведения собак и учить детей обращению с животными. Ну да, по закону вроде бы не должны. Но при этом они учат ребенка при переходе дороги на зеленый свет сначала посмотреть, нет ли машин. А зачем учат-то? Пусть так идут, водители же обязаны тормозить и пропускать! Не все это делают? Да что вы!
В случае наезда автомобиля на человека точно пострадает человек. В случае нападения на человека со стороны собаки, скорее, тоже пострадает человек, а если он ребенок, – точно. Слабое утешение, что прав был пострадавший, а не водитель и не собака. Люди могут недолюбливать собак, но они должны учиться сосуществовать с ними: этот мир создан не только для нас, но и для всех, кто живет в нем. А цивилизованный мир – и для вечных наших спутников, собак и кошек, которые обойтись без человека не могут.
При этом ответственный хозяин собаки всегда примет все меры для того, чтобы его питомец не представлял угрозы для людей и других животных.
Только хозяину известны все особенности собаки. Если собака агрессивна к людям или к себе подобным, выгуливать ее требуется, например, в наморднике или в безлюдных местах. Но вообще с проблемами агрессии правильнее было бы обратиться к кинологу», – говорит хозяйка приюта Hundi hoiukodu Юлия Вилюмовская.
Пёсик людям не игрушка
Этой весной проблема может иметь свои особенности. Сейчас людей на улицах очень мало, но это не означает полной свободы для собак: они должны выгуливаться по всем правилам, которые никто не отменял. При этом какие бы карантинные меры правительство ни принимало, прогулки людей с собаками будут разрешены, а остальные должны уважать их право, хотя кому-то это может быть и обидно.
А кто-то вдруг начинает рассматривать ненужное ему прежде животное как пропуск на свободу или лекарство от стресса и вынужденного одиночества… Уже проходили новости о том, что в ряде стран, например, в Великобритании, приюты практически опустели. С одной стороны, это здорово, но с другой, таит в себе определенную опасность: а если потом, когда наша жизнь войдет в свое привычное русло, кошка или собака для многих станут лишними и разделят участь «дачных животных», которых потом просто выбрасывают на улицу? Как с этим у нас?
«Ну, скажем так: спрос на животных сейчас бьет рекорды, но именно спрос, – говорит Юлия Вилюмовская. – То есть не факт, что животное будет передано в первые попавшиеся руки. В каждом уважающем себя приюте практикуется анкетирование и обязателен договор. Ну и чутье у нас уже развито: при общении с человеком часто бывает видно, какой хозяин из него получится, если получится вообще.
Многие желающие отсеиваются еще на стадии анкетирования, поскольку вопросы заставляют всерьез задумываться о том, что животное – на всю жизнь и нельзя заводить его только под влиянием сиюминутных эмоций. А некоторым приходится отказывать прямо. Только сегодняшним утром в разных группах минимум трое пользователей Facebook искали собак, и это намного больше, чем обычно. Количество же серьезных и ответственных заинтересованных, скорее, осталось на прежнем уровне, чем изменилось».