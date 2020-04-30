Чт, 30.04.2020
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С четверга охранять небо над странами Балтии будут французы

Французский истребитель Mirage 2000.

ФОТО: Sra Greg L. Davis; Wikimedia Commons

Французские летчики в четверг перенимают в Эмари у польского подразделения ВВС охрану воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.

На авиабазе Эмари состоится церемония ротации миссии обеспечения воздушной безопасности Балтии, на которой польское подразделение передаст охрану воздушного пространства французским летчикам. В связи с чрезвычайным положением церемония пройдет в сокращенном объеме.

Французская эскадрилья для охраны воздушного пространства стран Балтии использует пять истребителей Mirage 2000-5. Размер французского подразделения составляет около 200 летчиков.

Польские летчики в Эмари переняли у чешских летчиков обеспечение безопасности воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы 2 января.

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