С четверга охранять небо над странами Балтии будут французы

Французские летчики в четверг перенимают в Эмари у польского подразделения ВВС охрану воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.
На авиабазе Эмари состоится церемония ротации миссии обеспечения воздушной безопасности Балтии, на которой польское подразделение передаст охрану воздушного пространства французским летчикам. В связи с чрезвычайным положением церемония пройдет в сокращенном объеме.
Французская эскадрилья для охраны воздушного пространства стран Балтии использует пять истребителей Mirage 2000-5. Размер французского подразделения составляет около 200 летчиков.
Польские летчики в Эмари переняли у чешских летчиков обеспечение безопасности воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы 2 января.