В марте выручка аптек ощутимо выросла

Как сообщила в четверг пресс-служба департамента, в марте доход от продаж у магазинов промышленных товаров замедлился. Если в феврале у этих предприятий доход от продаж вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 13%, то в марте рост составил 6%. Больше всего он вырос у аптек и магазинов косметических товаров, а также у других специализированных магазинов (рост по 30%).

Доход от продаж увеличился также у магазинов, предлагающих товар по почте или через интернет, и у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, металлические изделия и строительные материалы. При этом на 43% сократился, по сравнению с мартом прошлого года, доход от продаж у магазинов, предлагающих текстильные изделия, одежду и обувь, на 21% – у других специализированных магазинов (т.н. универмаги), в которых преобладают промышленные товары. Кроме того, на 10% снизился доход от продаж у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи).

Доход от продаж у продуктовых магазинов вырос по сравнению с мартом прошлого года на 8%, а у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, уменьшился на 13%.