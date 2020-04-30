Чт, 30.04.2020
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Фергюсон – лучший тренер в истории футбола

Алекс Фергюсон радуется своему 13-му титулу.

ФОТО: JON SUPER/AP

Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола.

В топ-10 вошли:

1. Алекс Фергюсон («Абердин», сборная Шотландии, «Манчестер Юнайтед»);

2. Ринус Михелс («Аякс», «Барселона», сборная Нидерландов, «Кельн», «Байер»);

3. Йохан Кройфф («Аякс», «Барселона»);

4. Билл Шенкли («Ливерпуль»);

5. Пеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»);

6. Арриго Сакки («Парма», «Милан», сборная Италии, «Атлетико»);

7. Мэтт Басби («Манчестер Юнайтед», сборная Шотландии);

8. Эленио Эррера («Атлетико», «Севилья», «Барселона», сборная Испании, «Интер», сборная Италии, «Рома»);

9. Эрнст Хаппель («Ден Хааг», «Фейеноорд», «Севилья», «Брюгге», сборная Нидерландов, «Стандард», «Гамбург», сборная Австрии);

10. Валерий Лобановский («Днепр», киевское «Динамо», сборная СССР, сборная Украины).

В прошлогоднем рейтинге другого журнала, France Football, лучшим был назван Михелс, а Фергюсон стал вторым.

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