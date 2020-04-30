Убытки известной турфирмы выросли в два раза, деньги возвращают по мере сил

Убытки литовского туроператора Novaturas, действующего в Эстонии под названием Novatours, увеличились в первом квартале в годовом сравнении с 148 000 до 353 000 евро, т.е. в два с лишним раза. Оборот турфирмы за это же время упал на 18,9% до 23,4 млн евро. Коммерческая прибыль до вычета расходов (EBITDA) с прошлогодних 83 000 евро упала до 190 000 евро, сообщила компания бирже.
Коронавирусная эпидемия принесла компании дополнительные убытки в размере 1,2 млн евро. В то же время на 22% снизились и оперативные расходы (до 1,6 млн евро). Количество клиентов фирмы уменьшилось в первом квартале по сравнению с прошлым годом на 24% до 31 200 клиентов. Акции Novaturas нотируются на варшавской и вильнюсской бирже.
Возврат денег займет время
Клиенты Novatours в последнее время жаловались, что фирма не спешить возвращать уплаченные за отмененные поездки деньги и пытается любой ценой предложить замену поездки. Руководитель фирмы по маркетингу Олев Рийсберг подтвердил, что за отмененные поездки Novatours предлагает замену, например, на конец лета, следующий зимний сезон и даже на лето 2021 года. Плату за обслуживание в связи с обменом с клиентов не взимают.
Однако, по словам Рийсберга, можно получить возврат денег за отмененную поездку, о чем необходимо сделать соответствующее заявление продавцу. «В чрезвычайной ситуации и эти процессы, увы, занимают некоторое время», - добавил он.
Рийсберг подчеркнул, что и Департамент защиты прав потребителей и технадзора рекомендовал и клиентам, и фирмам быть более гибкими в условиях чрезвычайного положения и достигать соглашения о переносе поездки на более позднюю дату. «Это создало бы надежную предпосылку, что мы сможем и в дальнейшем летать в отпуск из Эстонии», - сказал Рийсберг.