Игроки «ПСЖ» отказываются идти на понижение зарплат

Стороны продолжают переговоры, однако на данный момент игроки не принимают условия клуба, сообщает As со ссылкой на L’Equipe.
Спортивный директор парижан Леонардо обсуждает данный вопрос с Тиаго Силва и Маркиньосом, которые представляют интересы игроков.
В «ПСЖ» рассчитывали, что футболисты пойдут навстречу клубу, учитывая возможные финансовые потери, связанные с досрочным завершением сезона.
Потери «ПСЖ» оцениваются примерно в 215 миллионов евро, поэтому клуб планировал сократить месячную зарплату самых высокооплачиваемых своих игроков – Неймара и Килиана Мбаппе – на 70 процентов.