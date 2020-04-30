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Игроки «ПСЖ» отказываются идти на понижение зарплат

PSG's Angel Di Maria, center, celebrates with his teammates PSG's Juan Bernat, right, and PSG's Mauro Icardi after scoring his side's opening goal during the Champions League group A soccer match between PSG and Real Madrid at the Parc des Princes stadium in Paris, Wednesday, Sept. 18, 2019. (AP Photo/Francois Mori)

ФОТО: Francois Mori / AP

«ПСЖ» пока не может договориться с футболистами команды о понижении зарплат, передает Sports.ru.

Стороны продолжают переговоры, однако на данный момент игроки не принимают условия клуба, сообщает As со ссылкой на L’Equipe.

Спортивный директор парижан Леонардо обсуждает данный вопрос с Тиаго Силва и Маркиньосом, которые представляют интересы игроков.

В «ПСЖ» рассчитывали, что футболисты пойдут навстречу клубу, учитывая возможные финансовые потери, связанные с досрочным завершением сезона.

Потери «ПСЖ» оцениваются примерно в 215 миллионов евро, поэтому клуб планировал сократить месячную зарплату самых высокооплачиваемых своих игроков – Неймара и Килиана Мбаппе – на 70 процентов.

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