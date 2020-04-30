Ким Чен Ын. ФОТО: KCNA/via REUTERS

Северокорейский лидер не появляется на публике уже больше двух недель. В северокорейских СМИ с 11 апреля нет новых фото и видео Ким Чен Ына. А 15 апреля он не присутствовал на праздновании Дня Солнца - дне рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

В южнокорейских и японских СМИ, а также в соцсетях, появились публикации о тяжелой болезни лидера КНДР и даже его смерти.

Последний раз подобные слухи были в 2014 году, когда Ким больше месяца не появлялся на публике.

О происходящем в одной из самых закрытых стран и о том, как отличать правду от фейков о КНДР, Би-би-си рассказали ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов, специалист по корейской культуре в Школе восточных и африканских исследований при Лондонском университете, автор вышедшей на днях книги «Песни для великих лидеров», Кит Хауэрд и старший научный сотрудник университета Кунмин в Сеуле Федор Тертицкий.

Что с Ким Чен Ыном?

Кит Хауэрд: Очень важно следить за происходящим на границе двух Корей. Если число войск КНДР увеличивается, значит что-то происходит. Сейчас ничего подобного нет.

С другой стороны, очень необычно, что Ким впервые не присутствовал на празднованиях дня рождения своего деда. Ведь его имидж - верного последователя дела Ким Ир Сена. Он и ведет себя, как дед. Например, когда поднимается на священную гору Пэктусан на белом коне. А то, что он пропустил другие мероприятия, помимо дня рождения деда, не так уж необычно.

Поэтому нельзя исключать, что он болен, перенес операцию и проходит восстановительный курс. Если бы ситуация была серьезнее, мы бы это увидели. Например, увидели бы усиление мер безопасности вокруг Пхеньяна. А этого не происходит.

Константин Асмолов: Я думаю, что у него какая-то проблема со здоровьем, но абсолютно не фатальная. Учитывая его диабет и курение, тяжелую нервную работу, я вполне могу допустить, что он приболел.

С другой стороны, слухи о его вегетативном состоянии идут со ссылкой на анонимные источники, либо на материалы, отличающиеся низкой валидностью из пропагандистских антипхеньянских источников. Мы считаем, что Ким жив, пока не увидим некролог. С другой стороны, мы не считаем, что с Кимом все в порядке, пока не увидим новых фото и видео с его участием.

Федор Тертицкий: Никто не знает, что происходит с Кимом. Единственное, что есть интересного в последние дни, - «Нодон Синмун», северокорейский аналог газеты «Правда», пишет о поздравительной телеграмме, которую Ким направил другому главе государства - президенту ЮАР. Судя по тому, что документы за его подписью появляются, он скорее жив.

Обычно сообщения о смерти вождей приходят очень быстро. О смерти Сталина быстро сообщили. Если говорить о КНДР, о смерти Ким Ир Сена сообщили на следующий день. О смерти Ким Чен Ира через день. Я думаю, если Ким Чен Ын умрет, мы узнаем об этом быстро.

Какой информации о КНДР доверять?

Константин Асмолов: Есть общее понимание контекста, которое в целом говорит о том, что в этой стране произойти может, а что является плодом откровенно пропагандистских фантазий.

Например, мы видим по сокращенным мероприятиям (празднования дня рождения Ким Ир Сена), что, несмотря на весь культ личности Кимов, здоровье вождя нации оказалось важнее, и крупные церемониальные мероприятия решили не проводить. Есть очень четкие критерии источников.

Если мы видим новость со ссылкой на анонимов, со ссылкой на организации перебежчиков из КНДР, которые заявляют, что у них есть секретные информаторы, про которых мы вам не расскажем, и новость построена только на этом, без каких-либо иных подтверждений, это с высокой вероятностью «утка».

Анна Фифелд (автор книги о Ким Чен Ыне «Великий последователь») считается довольно валидным источником о Северной Корее. Но в этот раз люди, которым она доверяла, сказали ей, что над Пхеньяном летают вертолеты и в городе паника. Однако российский корреспондент, который был в Пхеньяне, прошелся по городу и ничего этого не увидел.

Федор Тертицкий: Я бы не стал верить сообщениям о смерти вождя, пока о них официально не объявит Северная Корея. Я хорошо помню, как в 2011 году никто не подозревал, что Ким Чен Ир умер.

В целом есть СМИ, в большей степени заслуживающие доверия, например, южнокорейское издание Daily NK, в котором я знаю больше половины сотрудников. В середине 2000-х они установили свою агентурную сеть в Северной Корее, где им сообщают совершенно невинные, но неизвестные вещи, типа курса юаня на черном рынке и цен на кукурузу.

Меньше я бы стал верить сообщениям японской прессы, почему-то в Японии крайне низкие стандарты журналистики по Северной Корее в прессе. А вот телеканал Эн-Эйч-Кей - вполне себе приличное СМИ, когда речь идет о КНДР.

Если говорить о беженцах и перебежчиках, то до конца нулевых среди этих людей практически не было тех, кто занимался сомнительными махинациями. Сейчас ситуация иная. И об адекватности, например, перебежчика, распространявшего слухи о состоянии Кима в 2014 году, много говорит тот факт, что он облил супом своего научного руководителя, когда его защиту перенесли на полгода.

Кит Хауэрд: Одно дело СМИ, другое дело - правительство Южной Кореи. Оно пристально следит за происходящим. То же самое японцы, у которых надежные источники, но и в этом случае речь идет о правительстве, а не СМИ. Поэтому игнорируйте все, что появляется в СМИ, если нет подтверждений официального Сеула или Токио.

Кто преемник?

Кит Хауэрд: В последние несколько недель мы видим более заметную роль Ким Ё Чжон, сестры Ким Чен Ына. А вот его старший брат, Ким Чен Чхоль, вообще не имеет властных амбиций, он такой себе Эрик Клэптон, и его уже давно не видели.

В прессе появляются сообщения о сводном брате отца Ким Чены Ына - Ким Пхен Иле. Он долгое время работал дипломатом в Европе. Но он принадлежит к уходящему поколению. Сигналом этому поколению был расстрел родного дяди Ким Чен Ына.

Дети самого Кима, конечно, очень малы для того, чтобы быть преемниками (по некоторым сообщениям, у северокорейского лидера двое детей - одному восемь, другому - девять или десять лет - Би-би-си).

Перед тем, как в 2011 году Ким Чен Ын сменил отца, его долго готовили. У Ким Чен Ира еще в 2008 году был инсульт. И уже в начале 2009 года появились первая официальная песня о преемнике, то есть подготовка преемника заняла около двух лет.

Если ситуация в КНДР изменится, инициативу может взять и политбюро. Ким Чен Ын находится у власти, потому что военные ему позволяют это. Он избавился от многих военных, провел чистки, но не недооценивайте военных.

В 1994 году, когда основателя КНДР Ким Ир Сена сменил Ким Чен Ир, военные были недовольны. И последнему потребовалось около двух лет, чтобы стать настоящим верховным лидером. Что интересно, в это время в северокорейской культуре появилось много фольклорных песен. Никто не знал, кого восхвалять - отца, сына, военных?

Константин Асмолов: Мы можем заниматься абстрактным теоретизированием, но никто не может гарантировать, что все будет именно так. Маркеров конкретной подготовки преемника, как это было с Ким Чен Ыном, когда были специальные песни, были специальные титулы, были соответствующие статьи, - всего этого нет.

Если бы речь шла о младшей сестре Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, у нее мог появиться какой-то титул или намек на то, что «у нас есть женщина, товарищ вождя».

Вспомните, как выглядел момент «интронизации» Ким Чен Ына, продолжавшейся полтора года. Песня про молодого генерала, появление его постоянно рядом с Ким Чен Иром, когда он ходил за отцом хвостом и учился управлять.

Можно вспомнить и старшего брата Кима, который хотя и ушел в музыку, но у нас был врач-офтальмолог (президент Сирии Башар Асад, сын предыдущего президента Хафеза Асада - Би-би-си), которому тоже сказали «надо». Пока обо всем этом говорить рано.

Федор Тертицкий: Большая часть академического сообщества прочит в преемники Киму его сестру Ким Ё Чжон, но сестра всего лишь кандидат в члены политбюро. Кто-то из членов политбюро, возможно, сам захочет занять кресло председателя партии хотя бы для того, чтобы сестра Кима не расстреляла его, как Ким расстрелял своего дядю.

Имеют ли эти слухи политические последствия?

Константин Асмолов: Любое раскачивание лодки создает иллюзию, что в Северной Корее вот-вот будет кризис, а силы, желающие стереть КНДР с карты мира, существуют.

Конституция Южной Кореи включает в себя весь полуостров, закон о национальной безопасности трактует Север, как антигосударственную организацию.

Северная Корея, по этой трактовке, - не отдельная страна, а некая банда, которая захватила пять северных провинций. И если очень упрощать, то это взгляд Киева на ДНР и ЛНР.

Федор Тертицкий: Я думаю, об этой истории все благополучно забудут, если товарищ Ким Чен Ын через какое-то время оклемается. Когда Ким исчезал на 40 дней, ни к каким последствиям это не приводило.

Силовой сценарий не актуален примерно полвека. Если применять аналогию с ДНР и ЛНР, то они далеко от Киева, а здесь северокорейская артиллерийская группировка находится примерно в семидесяти километрах от Сеула, который она может разнести, и все мы умрем.

Кит Хауэрд: Гораздо важнее позиция США. В 1970-е годы Южная Корея разрабатывала свою ядерную программу, и США остановили ее. Американское присутствие в Юго-Восточной Азии крайне важно для сохранения мира. Сейчас Трамп сокращает военное присутствие в регионе, и это делает положение Сеула гораздо более опасным.

Это опаснее, чем происходящее в краткосрочной перспективе в КНДР. Тем самым Северная Корея получает сигналы, что США могут и не защитить Южную Корею в случае нападения на нее. Сохранение мира - это вопрос страха последствий.