Очереди к врачам станут еще длиннее? Все к тому идет

- В середине марта было остановлено плановое лечение, теперь больницы его постепенно восстанавливают. Что будет с договорами о плановом лечении?

- Пока никаких корректировок тут не предусмотрено. Надеемся, что врачи и медсестры нынешним летом не возьмут разом отпуск на четыре-пять недель.

Согласно прогнозу Министерства финансов, в этом году в Больничную кассу поступит на 200 миллионов евро от налогов меньше. Однако я считаю, что выполнению плановой работы задним числом мешает не нехватка денег, а нехватка рабочей силы, поскольку персонала не хватает, а больницы должны сохранять готовность работать с коронавирусными больными. В дальнейшем пациентов с Covid-19 будут принимать во всех больницах, однако их лечение будет сосредоточено в Таллинне, Тарту, Пярну, Йыхви и Курессааре.

- А если больница не успеет восстановить к концу июня обычное лечение в полном объеме, что будет с неизрасходованными деньгами?

- Перенесем деньги больнице на второе полугодие. Ясно, что у отправленных в ожидание пациентов получение помощи может занять вполовину больше времени.

- В дальнейшем за те же деньги можно будет лечить меньше пациентов: в апреле поднялись зарплаты работников здравоохранения, за переработки нужно платить по повышенному коэффициенту, плюс расходы и время на средства личной защиты и дезинфекцию помещений. Очереди увеличатся еще больше?

- Больничная касса платит за услугу согласно прейскуранту, в котором увеличившаяся зарплата уже учтена.

За средства индивидуальной защиты мы тоже не будем платить бесконечно: мы можем компенсировать эти расходы в течение 60 дней после отмены чрезвычайного положения. С другой стороны, прогнозируется, что цены на средства индивидуальной защиты упадут, поскольку их производство в мире очень быстро растет.

В новом году при необходимости мы сможем поднять цены на услуги. Кроме того, мы пытаемся создавать условия для более дешевых способов лечения, например, э-консультаций, когда семейный врач просит совета у врача-специалиста и таким образом помогает пациенту сам.

Меньше времени на прием Если до коронакризиса в Клинике Тартуского университета прием бронировали на каждые 20 минут, то есть принимали по три человека в час, то теперь успевают принять двоих, поскольку в промежутке между ними нужно продезинфицировать помещение, чтобы избежать новой вспышки коронавируса. «Надеемся, что люди не очень сильно злятся на нас, когда мы звоним и просим прийти на несколько недель позже», - сказал руководитель клиники по лечебной части Андрес Котсар.

- Какие риски Больничная касса должна учесть в этом году?

- Деньги, полученные из дополнительного бюджета, предназначены для очень конкретных вещей, и если там что-то останется, их отправят в резерв, который находится под контролем совета Больничной кассы и правительства. Мы внимательно следим за поступлением налогов.