Очереди к врачам станут еще длиннее? Все к тому идет

Руководитель Больничной кассы Райн Лаане отмечает, что неизвестных показателей, от которых зависит попадание человека к врачу, хватает и сейчас. То, как много получится сделать из поставленного на паузу планового лечения, зависит от желания врачей и медсестер отдыхать. Дальше нас ждет снижение поступления налогов, что в свою очередь может привести к сокращению договоров с врачами-специалистами, пишет Postimees.
- В середине марта было остановлено плановое лечение, теперь больницы его постепенно восстанавливают. Что будет с договорами о плановом лечении?
- Пока никаких корректировок тут не предусмотрено. Надеемся, что врачи и медсестры нынешним летом не возьмут разом отпуск на четыре-пять недель.
Согласно прогнозу Министерства финансов, в этом году в Больничную кассу поступит на 200 миллионов евро от налогов меньше. Однако я считаю, что выполнению плановой работы задним числом мешает не нехватка денег, а нехватка рабочей силы, поскольку персонала не хватает, а больницы должны сохранять готовность работать с коронавирусными больными. В дальнейшем пациентов с Covid-19 будут принимать во всех больницах, однако их лечение будет сосредоточено в Таллинне, Тарту, Пярну, Йыхви и Курессааре.
- А если больница не успеет восстановить к концу июня обычное лечение в полном объеме, что будет с неизрасходованными деньгами?
- Перенесем деньги больнице на второе полугодие. Ясно, что у отправленных в ожидание пациентов получение помощи может занять вполовину больше времени.
- В дальнейшем за те же деньги можно будет лечить меньше пациентов: в апреле поднялись зарплаты работников здравоохранения, за переработки нужно платить по повышенному коэффициенту, плюс расходы и время на средства личной защиты и дезинфекцию помещений. Очереди увеличатся еще больше?
- Больничная касса платит за услугу согласно прейскуранту, в котором увеличившаяся зарплата уже учтена.
За средства индивидуальной защиты мы тоже не будем платить бесконечно: мы можем компенсировать эти расходы в течение 60 дней после отмены чрезвычайного положения. С другой стороны, прогнозируется, что цены на средства индивидуальной защиты упадут, поскольку их производство в мире очень быстро растет.
В новом году при необходимости мы сможем поднять цены на услуги. Кроме того, мы пытаемся создавать условия для более дешевых способов лечения, например, э-консультаций, когда семейный врач просит совета у врача-специалиста и таким образом помогает пациенту сам.
Меньше времени на прием
Если до коронакризиса в Клинике Тартуского университета прием бронировали на каждые 20 минут, то есть принимали по три человека в час, то теперь успевают принять двоих, поскольку в промежутке между ними нужно продезинфицировать помещение, чтобы избежать новой вспышки коронавируса.
«Надеемся, что люди не очень сильно злятся на нас, когда мы звоним и просим прийти на несколько недель позже», - сказал руководитель клиники по лечебной части Андрес Котсар.
- Какие риски Больничная касса должна учесть в этом году?
- Деньги, полученные из дополнительного бюджета, предназначены для очень конкретных вещей, и если там что-то останется, их отправят в резерв, который находится под контролем совета Больничной кассы и правительства. Мы внимательно следим за поступлением налогов.
- Если оно резко сократится, придется покуситься на договоры об оказании помощи врачами-специалистами, а это значит, что будет сделано меньше работы и очереди удлинятся?
- Все к тому идет, но сначала посмотрим, можно ли будет использовать резерв, поскольку сокращение сразу же повлияет на пациентов. Важно быть гибкими и быстро принимать решения.
- Год начался многообещающе. Все перевернулось с ног на голову 12 марта, когда было объявлено чрезвычайное положение, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. Какими были доходы-расходы Больничной кассы в первые три месяца?
- Многие предприятия закрылись или встали на паузу, что повлияет на доходы Больничной кассы. Уже в марте социального налога поступило меньше, чем предусматривал бюджет, но в квартальном измерении мы пока имеет запас в процент, то есть в плюсе на два-три миллиона евро.
С другой стороны, в самого начала кризиса мы начали сокращать расходы, в результате получили 15-процентную экономию. Расходы на лечение компенсировали медицинским учреждениям на пять процентов меньше.
- К концу марта стало понятно, что здравоохранение нуждается в дополнительных средствах. Сколько денег получила Больничная касса?
- Парламент выделил 213,2 миллиона на покрытие расходов, связанных с Covid-19, на них Больничная касса покроет расходы партнеров. Кризис оказался короче ожидаемого, поэтому робко надеемся, что вдруг денег немного останется.
- Когда вы начнете компенсировать первые три дня болезни?
- В начале мая, до сих пор ждали вступление в силу правовых актов. В выходные оплатили очень много больничных листов, которые были длиннее восьми дней. Около 500 переводов вернулись, поскольку человек указал неверные данные о своем банковском счете на портале eesti.ee. Кроме того, выяснилось, что мы не можем заплатить компенсацию 2000 людей, поскольку у нас не было никаких данных о них, кроме имени и личного кода. Так что, те, кто ждет денег от Больничной кассы, загляните на сайт или пришлите номер своего счета по почте.
- Как могли бы передаваться данные в э-государстве?
- Многие предоставили данные о номерах своих счетов Налоговому департаменту и другим государственным учреждениям, например, Больничная касса могла бы получить эту информацию, но сейчас нельзя делиться данными, да и человек может не дать своего разрешения.
Хотелось бы развеять и еще один миф. Иногда те, у кого имеется задолженность, хотят получить компенсацию по болезни на другой счет, поскольку так надеются скрыть доход от судебного исполнителя. Сегодня все данные – электронные и задолженность удерживается до того, как мы начинаем делать свои переводы.
- Выплата компенсации по больничному создает путаницу и для получателей?
- Обычно спрашивают, почему так мало, мол, обещали же заплатить и за первые три дня болезни. Отвечаем, что, во-первых, платят не 100, а всего 70 процентов от среднего дневного заработка. Во-вторых, средний дневной заработок, по которому рассчитывается размер компенсации, мы находим по данным за прошлый год, полученным Налоговым департаментом. Те, кому в этом году подняли зарплату, могли уже забыть про меньший доход прошлого года.
- В марте заболеваемость Covid-19 начала увеличиваться. Сколько Больничная касса потратит дополнительно на это?
- Через дополнительный бюджеты мы получили 40,6 миллиона евро, 33,6 миллиона из которых мы потратим на длительные больничные листы и семь миллионов на компенсацию первых трех дней болезни, если открытый во время чрезвычайного положения лист длился меньше девяти дней. Работодатель по-прежнему оплачивает период с четвертого по восьмой день болезни.
- Количество больничных листов постепенно сокращается?
- Да, в какой-то момент у нас было открыто 90 000 листов нетрудоспособности, ко вторнику их количество сократилось до 34 000. Если сравним первые четыре месяца этого и прошлого годов, то в этом году было выдано 238 000 больничных листов, а в прошлом году их было 171 000, то есть тогда больничных листов было почти на 40 процентов меньше. Рост в несколько раз произошел именно в апреле.
- 16 марта Больничная касса открыла самообслуживание, где человек может сообщить о том, что заболел. Насколько активно этим пользовались?
- С самого начала заявления поступали тысячами, из них чуть больше 800 человек позже попросили аннулировать больничный лист: это явно произошло тогда, когда начала распространяться информация о том, что получение больничного листа без оснований является нарушением закона. У 550 пациентов признаки болезни не подтвердили семейные врачи. Кроме того, мы планируем проводить системную проверку, чтобы нас не пытались обмануть.
Больше денег на компенсации по болезни
На борьбу с Covid-19 Больничная касса получила из дополнительного бюджета 213,2 миллиона евро, что составляет 13 процентов от бюджета расходов здравоохранения этого года, который составляет 1,58 миллиарда евро.
Деньги
- Семейным врачам выделят 7,8 миллиона евро (плюс пять процентов к бюджету): расходы на персонал, обследования и процедуры, неотложная помощь людям, не имеющим страховки, средства индивидуальной защиты, дезинфекция, оборот мусора и ИТ.
- Сестринской помощи выделят 7,5 миллиона евро (16%): средства индивидуальной защиты, расходы на персонал и дезинфекцию, увеличение количества пациентов и увеличение больничного времени.
- Скорой помощи выделят 5,1 миллиона евро (9%): дополнительные бригады, средства индивидуальной защиты, дезинфекция и чистка машин.
- На помощь врачей-специалистов в больницах выделят 152,1 миллиона евро (18%): расходы отделений-Covid-19 и ЭМО, перестройки, покупка инвентаря и аппаратов, лекарства, средства индивидуальной защиты, дезинфекция, обработка мусора и ИТ, дополнительные расходы на лечение зубов, увеличение запасов лекарств (до 2,1 миллиона евро).
- На компенсации по болезни выделят 40,6 миллиона евро (23%): компенсация первых трех дней болезни, начиная с 13 марта (семь миллионов евро), компенсация роста и продолжительности заболеваемости (33,5 миллиона евро).
Койко-места
- В конце марта для пациентов с Covid-19 имелось 521 койко-место и 88 койко-мест в палатах интенсивной терапии.
- По состоянию на среду в больницах на обычном лечении находились 79 и на интенсивном лечении 10 пациентов с Covid-19.
- В одном отделении-Covid-19 имеется до 20 обычных койко-мест или до 10 койко-мест интенсивной терапии.
- На переоборудование одного отделения в отделение-Covid-19 было потрачено около 8000 евро.