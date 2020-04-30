«Нас просто выбросили за борт»

«Мы попали под первую волну закрытия, а когда нам разрешат открыться снова, неизвестно. Выпускные в детсадах отменили, на счет фирмы с марта месяца не упало ни цента. Мы боимся, что будет вторая волна заражений, и тогда мы точно ничего не заработаем. Во всех СМИ говорят о различных отраслях бизнеса, но о детских игровых комнатах ни слова. Где помощь нам? Нас словно выбросили за борт», - так описывает ситуацию с его бизнесом владелец крупной детской игровой комнаты Starkid Mängutuba Даниэль Кютт.
Основная часть расходов таких детских комнат - расходы на основные средства с последующей амортизацией, а также на игрушки, которые по классификации бухучета относятся к средствам, срок жизни которых составляет до года. Расходы на зарплату в детских комнатах, как правило небольшие - это тот бизнес, который практически всегда ведет сам собственник.
«Наши основные расходы связаны с тем, чтобы заменять амортизированное оборудование и вкладывать деньги в то, чтобы наш бизнес был интересным и в нем присутствовала новизна», - говорит Кютт. Перед самым кризисом детская комната взяла небольшой заем на покупку оборудования. Теперь же, после того, как детские комнаты закрыли повсюду, в торговых центрах и отдельно стоящих зданиях, отдавать кредит нечем, а планы по привлечению дополнительного персонала так и остались планами: сейчас Даниэлю и его супруге надо просто выжить.
Другие участники рынка подтвердили слова Кютта, посетовав на узкопрофильность бизнеса: «Мы ничего не можем сделать ни с помещением, ни с игрушками, ни с оборудованием. Мы - не кафе, которые могут какие-то деньги заработать на доставке еды, мы, тем более, не предприятия, которые могут изменить ассортимент продукции. Мы организовывали праздники, дарили детям радость. Теперь ищем возможности дотянуть до конца чрезвычайного положения и надеемся, что скоро нам все-таки разрешат открыться», - рассказали собственники еще одной детской комнаты.
Весна - время выпускных в детских садах, а значит, у детских комнат и их клиентов в этом году были планы на празднование таких событий. Однако из-за режима ЧС выпускные в детских садах отменены, а сами детские комнаты попали в ту категорию, которая из режима ЧС будет выходить самой последней, и пока что совершенно непонятно, когда это может произойти. Летом? Осенью? Или, если Эстонию накроет вторая волна коронавируса, в совсем неопределенном будущем?
Даниэлю и его супруге повезло: помещение, в котором базируется их бизнес, принадлежит им самим, поэтому перед ними вопрос оплаты аренды не стоит. «Остальные участники рынка, - говорит Кютт, - насколько мне известно, - арендаторы. И большая часть арендованных ими помещений находится не в торговых центрах, а значит, не имеет возможности подать ходатайство на получение госпомощи арендаторам».
На госпомощь владельцы данного бизнеса особо не рассчитывают. Общий ответ участников рынка звучит так: «В банках откажут. Может, только если ходатайство на получение помощи микробизнесу подать? И то, пока непонятно, квалифицируемся ли мы?»
Особую нервозность владельцам детских игровых комнат доставляет и неизвестность относительно даты возможного открытия: «Со 2 мая начнут снимать ограничения, сейчас некоторые магазины уже снова открылись, потом очередь за торговыми центрами... Вот эта постепенность нас страшит, - говорит Кютт. - Теперь давайте представим ситуацию: первая волна снятия ограничений проходит как надо, вторая очередь - также без последствий. Наконец, дело доходит до третьей очереди, в коорую попадаем мы. И тут, к примеру, начинается новая волна коронавируса. Никто же не успеет ничего заработать. Это будет катастрофа!»
Дополнительными рисками Кютт и участники рынка считают и общую панику населения, снижение доходов: «Дело еще в том, что люди напуганы, есть среди них и те, кто откровенно паникует. Поэтому непонятно, будут ли детям праздновать дни рождения в игровых комнатах, будут ли приходить гости. Еще одним фактором является то, что растет число безработных и многие родители потеряли работу».
Rus.Postimees опросил некоторых родителей, и действительно, не все, кто мог бы организовать праздник в детской комнате или имел такие планы, сделают это в ближайшем будущем. «Если честно - страшно. Страшно, что мы не знаем, как это помещение обслуживается, дезинфицируется. Страшно приглашать гостей, так как мы не знаем, болен ли кто-то из них, а если болен, то не коронавирус ли это», - говорит Хельме, мать двоих детей, которая в прошлом году отмечала дни рождения детей в детских комнатах.
«Если откроют детские комнаты, пойдем ли мы туда праздновать? Не знаю, скорее всего нет, - отмечает Янна, мать трехлетней дочери. - Не думаю, что сейчас кто-то придет к нам на праздник». «Нам сократили заработную плату, - говорит мать восьмилетнего Кевина, Трийну. - У сына день рождения в июле, и мы его справим, скорее всего, в деревне, в семейном кругу на свежем воздухе. Это дешевле и безопаснее».
Даниэль Кютт призывает все-таки не бояться детских комнат: «Один плюс есть: у нас было много времени на ремонт, уборку и дезинфекцию помещения. В нашей комнате везде развешаны дезинфицирующие средства для рук, мы тщательно подготовились к открытию, расставили столы по принципу 2+2. Для нас здоровье ребенка превыше всего». Также Кютт призывает для спасения этого вида бизнеса разрешить в порядке эксперимента детские комнаты. «Не проще ли в качестве эксперимента, на неделю, попробовать открыть детские комнаты? Посмотреть, как будет, чего ждать. Почему в том же ресторане или кафе люди сидят толпами, а другим работать нельзя?» - задается вопросом владелец Starkid Mängutuba Даниэль Кютт.
Комментарий Департамента здоровья: «Неразумно открывать те заведения, которые могут способствовать возникновению новых очагов инфекции»
Департамент здоровья в лице советника по прессе Эйке Кингсепп разъяснил, что их служба пока что не рассматривает детские игровые комнаты в качестве кандидатов на открытие в первую очередь:
«Хотя дети, согласно проведенным научным исследованиям и анализам, с коронавирусом справляются легче, они все-таки являются переносчиками этой инфекции. Поэтому до окончания режима ЧС, если не поступит иных распоряжений, детские игровые комнаты и батутные центры останутся закрытыми. Для того, чтобы предотвратить новую волну заболевания, открытие различных заведений будет проходить постепенно и поэтапно.
Эпидемия означает, что происходит активное распространение вируса, и в данное время неразумно возобновлять такие услуги, где может возникнуть очаг распространения заражения. Мы понимаем, что каждый день простоя закрытых предприятий делает их жизнь еще сложнее, но данные ограничения введены для защиты здоровья населения и предупреждения новой волны заболевания. Когда будет принято решение о разрешении возобновления различной деятельности, тогда поступят и соответствующие инструкции, как оберегать здоровье клиентов и работников.
Когда фирмы получат разрешение открыть игровые комнаты, они будут обязаны обеспечить, чтобы все помещения и инвентарь были безопасны и не произошло передачи вируса. Главное - держать игрушки и аттракционы чистыми и постоянно их дезинфицировать».