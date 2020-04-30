«Нас просто выбросили за борт»

Дополнительными рисками Кютт и участники рынка считают и общую панику населения, снижение доходов: «Дело еще в том, что люди напуганы, есть среди них и те, кто откровенно паникует. Поэтому непонятно, будут ли детям праздновать дни рождения в игровых комнатах, будут ли приходить гости. Еще одним фактором является то, что растет число безработных и многие родители потеряли работу».

Rus.Postimees опросил некоторых родителей, и действительно, не все, кто мог бы организовать праздник в детской комнате или имел такие планы, сделают это в ближайшем будущем. «Если честно - страшно. Страшно, что мы не знаем, как это помещение обслуживается, дезинфицируется. Страшно приглашать гостей, так как мы не знаем, болен ли кто-то из них, а если болен, то не коронавирус ли это», - говорит Хельме, мать двоих детей, которая в прошлом году отмечала дни рождения детей в детских комнатах.

«Если откроют детские комнаты, пойдем ли мы туда праздновать? Не знаю, скорее всего нет, - отмечает Янна, мать трехлетней дочери. - Не думаю, что сейчас кто-то придет к нам на праздник». «Нам сократили заработную плату, - говорит мать восьмилетнего Кевина, Трийну. - У сына день рождения в июле, и мы его справим, скорее всего, в деревне, в семейном кругу на свежем воздухе. Это дешевле и безопаснее».

Даниэль Кютт призывает все-таки не бояться детских комнат: «Один плюс есть: у нас было много времени на ремонт, уборку и дезинфекцию помещения. В нашей комнате везде развешаны дезинфицирующие средства для рук, мы тщательно подготовились к открытию, расставили столы по принципу 2+2. Для нас здоровье ребенка превыше всего». Также Кютт призывает для спасения этого вида бизнеса разрешить в порядке эксперимента детские комнаты. «Не проще ли в качестве эксперимента, на неделю, попробовать открыть детские комнаты? Посмотреть, как будет, чего ждать. Почему в том же ресторане или кафе люди сидят толпами, а другим работать нельзя?» - задается вопросом владелец Starkid Mängutuba Даниэль Кютт.

Комментарий Департамента здоровья: «Неразумно открывать те заведения, которые могут способствовать возникновению новых очагов инфекции»

Департамент здоровья в лице советника по прессе Эйке Кингсепп разъяснил, что их служба пока что не рассматривает детские игровые комнаты в качестве кандидатов на открытие в первую очередь:

«Хотя дети, согласно проведенным научным исследованиям и анализам, с коронавирусом справляются легче, они все-таки являются переносчиками этой инфекции. Поэтому до окончания режима ЧС, если не поступит иных распоряжений, детские игровые комнаты и батутные центры останутся закрытыми. Для того, чтобы предотвратить новую волну заболевания, открытие различных заведений будет проходить постепенно и поэтапно.

Эпидемия означает, что происходит активное распространение вируса, и в данное время неразумно возобновлять такие услуги, где может возникнуть очаг распространения заражения. Мы понимаем, что каждый день простоя закрытых предприятий делает их жизнь еще сложнее, но данные ограничения введены для защиты здоровья населения и предупреждения новой волны заболевания. Когда будет принято решение о разрешении возобновления различной деятельности, тогда поступят и соответствующие инструкции, как оберегать здоровье клиентов и работников.

Когда фирмы получат разрешение открыть игровые комнаты, они будут обязаны обеспечить, чтобы все помещения и инвентарь были безопасны и не произошло передачи вируса. Главное - держать игрушки и аттракционы чистыми и постоянно их дезинфицировать».