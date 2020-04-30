"Учитель года": водитель микроавтобуса совершал на шоссе опасные маневры и прославился на всю страну

При обгоне парню не понравилось, что его не пропустили первым и начал усердно моргать дальним светом🤷‍♂️ Да будет срач😅 Опубликовано Rauf Ka Среда, 29 апреля 2020 г.

В подписи к публикации автор сообщил, что при обгоне водителю микроавтобуса, видимо, не понравилось, что его не пропустили первым, поэтому он начал усердно моргать дальним светом.

Поздно вечером автор опубликовал еще одно видео, на котором видно, как из преградившего ему путь микроавтобуса выбежал водитель, который на повышенных тонах стал общаться с автором ролика. Публикацией поделились сотни людей, а также участники сообщества оставили огромное количество комментариев.

Продолжение нашей истории 👆 Опубликовано Rauf Ka Среда, 29 апреля 2020 г.

Веб-констебль Маарья Пунак сообщила на своей страничке в соцсети Facebook, что полиция в курсе данного инцидента, а также отметила, что не помнит, когда в последний раз им поступало такое количество сообщений по поводу инцидента на дороге. Какое наказание может грозить водителю микроавтобуса, станет известно позже.