Завершено расследование трагического пожара в Тарту, в котором погибла семья из пяти человек

В ночь на 11 декабря спасатели прибыли на место происшествия спустя считанные минуты после получения сигнала тревоги, но, к сожалению, пожар разрастался так быстро, что никого из тех, кто находился в доме, спасти не удалось. При пожаре погибли 27-летняя женщина, 38-летний мужчина, семилетний ребенок, трехлетний ребенок и годовалый малыш. Непосредственно после пожара эксперты провели первоначальный осмотр места происшествия, который указывал на то, что возгорание могло начаться за холодильниками.

Для выяснения обстоятельств произошедшего было начато уголовное производство. С помощью собранных доказательств и проведенных экспертиз удалось установить, что пожар начался из-за неисправности в электропроводке одного из холодильников и оттуда распространился дальше.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Татьяны Тамм, вернуть погибших невозможно, но их близкие и общественность должны знать, что привело к этой трагедии. «При пожарах, к сожалению, случается так, что угарный газ, который очень токсичен, достигает людей раньше огня. Эксперты установили, что причиной смерти находившихся в доме людей стало отравление угарным газом», - сказала прокурор.

На месте происшествия не было обнаружено следов дымовых датчиков. Согласно результатам пожарной экспертизы, причиной пожара стала электрическая неисправность в проводке за холодильником.

«По оценке эксперта, эта неисправность может быть связана со штепсельной розеткой удлинителя, но то, как и почему возникла эта неисправность, к сожалению, не удалось точно установить, поскольку именно там начался пожар и все оборудование и провода сильно пострадали. Тем не менее, эксперты дали свои окончательные оценки и уголовное производство подошло к концу», - заявила Тамм, добавив, что во всех домах следует обращать особое внимание на пожарную безопасность.