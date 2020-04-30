Завершено расследование трагического пожара в Тарту, в котором погибла семья из пяти человек

11 декабря прошлого года в районе Ихасте в Тарту произошел страшный пожар, в результате которого погибла семья из пяти человек. Для выяснения обстоятельств произошедшего было начато уголовное производство, результаты которого подтверждают, что к таким трагическим последствиям привела неисправность в электропроводке.
В ночь на 11 декабря спасатели прибыли на место происшествия спустя считанные минуты после получения сигнала тревоги, но, к сожалению, пожар разрастался так быстро, что никого из тех, кто находился в доме, спасти не удалось. При пожаре погибли 27-летняя женщина, 38-летний мужчина, семилетний ребенок, трехлетний ребенок и годовалый малыш. Непосредственно после пожара эксперты провели первоначальный осмотр места происшествия, который указывал на то, что возгорание могло начаться за холодильниками.
Для выяснения обстоятельств произошедшего было начато уголовное производство. С помощью собранных доказательств и проведенных экспертиз удалось установить, что пожар начался из-за неисправности в электропроводке одного из холодильников и оттуда распространился дальше.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Татьяны Тамм, вернуть погибших невозможно, но их близкие и общественность должны знать, что привело к этой трагедии. «При пожарах, к сожалению, случается так, что угарный газ, который очень токсичен, достигает людей раньше огня. Эксперты установили, что причиной смерти находившихся в доме людей стало отравление угарным газом», - сказала прокурор.
На месте происшествия не было обнаружено следов дымовых датчиков. Согласно результатам пожарной экспертизы, причиной пожара стала электрическая неисправность в проводке за холодильником.
«По оценке эксперта, эта неисправность может быть связана со штепсельной розеткой удлинителя, но то, как и почему возникла эта неисправность, к сожалению, не удалось точно установить, поскольку именно там начался пожар и все оборудование и провода сильно пострадали. Тем не менее, эксперты дали свои окончательные оценки и уголовное производство подошло к концу», - заявила Тамм, добавив, что во всех домах следует обращать особое внимание на пожарную безопасность.
По словам руководителя бюро профилактики Лыунаского спасательного центра, пожары невозможно предвидеть, но установленный дымовой датчик мог бы спасти жизни людей. «Дымовой датчик является обязательным устройством пожарной сигнализации в каждом частном доме и квартире уже с 2009 года, и это было сделано не просто так», - напомнил он.