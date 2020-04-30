В Эстонии коронавирус унес еще две жизни, положительный результат показали 23 теста

По данным регистра народонаселения, за сутки больше всего новых случаев коронавируса диагностировано в Пярнумаа (16). В Харьюмаа и Тартумаа по три новых случая, в Ярвамаа - один.

По состоянию на утро 30 апреля, в госпитализации в связи с коронавирусом в Эстонии нуждались 75 пациентов, из которых девять человек находились на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 249 человек, десять из низ за последние сутки.

За последние 24 часа от коронавируса скончались две постоялицы Дома призрения Таммисте в Пярну. Как у скончавшейся в Пярнуской больнице 82-летней женщины, так и умершей в Доме призрения Таммисте 87-летней женщины, помимо коронавируса были и другие осложняющие течение болезни заболевания. На данный момент в Эстонии по причине коронавируса умерли 52 человека.

На сегодняшний день в Эстонии был проведен 52 741 тест, из которых 1689, т.е. 3,2 процента показали положительный результат. Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

Данные графика обновляются автоматически.

График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах до 1 мая действует запрет на посещения.

Объяснение опубликованных данных от Центра инфосистем здоровья и благополучия

У учреждений по оказанию услуг здравоохранения (в т.ч. лабораторий) есть право исправлять, изменять и отменять документы задним числом. В открытых данных мы всегда публикуем актуальные данные, которые обновляются раз в сутки и основаны на базе данных инфосистемы (TIS). В открытых данных отражены сделанные со стороны лабораторий изменения, исправления и удаления информации и в более ранние периоды времени.