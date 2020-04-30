Maxima не удалось остановить строительство магазина Lidl

Тартуский административный суд не удовлетворил ходатайство Maxima Eesti OÜ о первичной правовой защите в споре о выдаче разрешения на строительство магазина Lidl в Тарту по адресу Калда, 29, что фактически снимает препятствия для начала строительства первого в Тарту магазина немецкой торговой сети, пишет Tartu Postimees.
Несмотря на то, что у Maxima сохраняется возможность оспорить решение в окружном суде, ничто не мешает Lidl приступить к строительству магазина на основании выданного горуправой разрешения и уже представленного уведомления о начале строительства, пояснила старший юрист Тартуской горуправы Кадри Валдре.
Глава службы строительного надзора Тарту Андрес Айнт сообщил, что по состоянию на вчерашний день уведомление о начале строительства представлено не было.
Представитель Lidl сказал, что они не желают комментировать ситуацию вокруг строительства магазина.
На прошлой неделе торговая сеть Maxima подала в Тартуский административный суд ходатайство об отмене разрешения на строительство магазина Lidl в тартуском районе Аннелинн, ссылаясь на переизбыток магазинов в этом районе.
Литовская торговая сеть пыталась оспорить строительство магазина Lidl уже на стадии детальной планировки. Судебное заседание по данной жалобе намечено на 20 мая.