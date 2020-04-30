Maxima не удалось остановить строительство магазина Lidl

Несмотря на то, что у Maxima сохраняется возможность оспорить решение в окружном суде, ничто не мешает Lidl приступить к строительству магазина на основании выданного горуправой разрешения и уже представленного уведомления о начале строительства, пояснила старший юрист Тартуской горуправы Кадри Валдре.

Глава службы строительного надзора Тарту Андрес Айнт сообщил, что по состоянию на вчерашний день уведомление о начале строительства представлено не было.

Представитель Lidl сказал, что они не желают комментировать ситуацию вокруг строительства магазина.

На прошлой неделе торговая сеть Maxima подала в Тартуский административный суд ходатайство об отмене разрешения на строительство магазина Lidl в тартуском районе Аннелинн, ссылаясь на переизбыток магазинов в этом районе.