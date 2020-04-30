Ходовой товар: по пути на таможенный склад первая партия отправленной в Лондон продукции известной эстонской винокурни была украдена

«За последние месяцы мы привыкли к тому, что товары первой необходимости исчезают из продажи со скоростью света, поэтому можно сказать, нам польстило, что направленный на экспорт джин испарился еще по пути в оформившие заказ международные интернет-магазины», – прокомментировал новость один из основателей бренда Junimperium Тарво Яансоо. По словам Яансоо, это по-человечески понятно – люди готовятся к непростым временам. Кто запасает золото, а кто – дорогой джин. «И то, и другое хранится долго, а в сложные времена выручит», – добавляет он.