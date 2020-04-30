Аас: важно восстановить свободное передвижение

Аас обсудил на видеосовещании с министрами транспорта ЕС возможные задачи, связанные со смягчением ограничений, и решения, необходимые для транспортного сектора в будущем, сообщило Министерства экономики.

«В Эстонии мы каждый день работаем над смягчением ограничений внутри страны, но мы должны смотреть и на восстановление европейского экономического пространства. Единое открытие Евросоюза имеет для этого критическое значение», - сказал Аас.

На встрече было также одобрено временное действие просроченных справок и разрешений, поскольку выдача новых встала. Также говорилось о временных исключениях в правилах предоставления госпомощи для авиации и судоходства, поскольку страны хотят быстро открыть вставшие из-за кризиса авиа- и судоходные линии.

По словам Ааса, нынешняя ситуация демонстрирует, насколько важно строительство железной дороги Rail Baltic. «Во время кризиса на границах возникли пробки, и мы были вынуждены открыть судоходную линию. Если бы у нас была Rail Baltic, такой проблемы не возникло бы, а дополнительные расходы, связанные с судоходной линией, не возникли бы», - сказал Аас.