В Нью-Йорке у похоронного бюро обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

По словам чиновника, который говорил с NYT на условиях анонимности, похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры. Могли ли эти люди быть заражены коронавирусом, пока не известно. В NYT отметили, что похоронные организации испытывают большую нагрузку в связи с ростом смертей из-за коронавируса.

От причин, связанных с коронавирусом, в США скончались более 60 тысяч человек. Это число выше безвозвратных потерь США во Вьетнаме, которые, по официальным данным, составили 58 220 человек. Также число жертв эпидемии уже превысило потери в Корейской войне (36,5 тысячи американцев), и в Первой мировой (53,4 тысячи). Больше всего летальных исходов приходится на город Нью-Йорк, который стал эпицентром эпидемии в США - свыше 18 тысяч.

Если участие США во Вьетнамской войне продолжалось больше десяти лет, то сравнимая по числу жертв эпидемия коронавируса началась менее трех месяцев назад. При этом уровень смертности от пандемии выше: он составляет 17,6 погибших на каждые 100 тысяч жителей, тогда как в наиболее кровопролитный для США период войны во Вьетнаме (1968 год) аналогичный показатель составлял 8,5 смертей на каждые 100 тысяч граждан США.

По числу заразившихся - более 1 млн человек - США находятся на первом месте в мире. Президент Дональд Трамп объяснил столь высокое число выявленных случаев заражения хорошо работающей системой тестирования инфекции. На встрече с владельцами малого бизнеса, которые воспользовались федеральной антикризисной программой кредитования, президент также предположил, что худшие дни пандемии коронавируса уже позади, и американцы с нетерпением ждут «безопасного и быстрого» восстановления страны.