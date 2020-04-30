У двух пациентов Дома попечения Таммисте, которые недавно умерли, диагностирован коронавирус

Во вторник в Пярнускую больницу из Дома Тиели была доставлена 82-летняя женщина, которая сегодня утром скончалась в больнице. Ее доставили в больницу незадолго до тестирования подопечных и персонала дома попечения. У нее анализы взяли уже в больнице, и они оказались положительными.
Во вторник в доме попечения через четыре-пять часов после сдачи анализа умерла 87-летняя женщина. И ее анализ позже оказался положительным.
Обе умершие имели сопутствующие заболевания. У пациентки, умершей в доме попечения, внешних признаков Covid-19 не было. Всего в Доме попечения Таммисте по разным причинам в течение апреля умерли десять подопечных.