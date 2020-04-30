У двух пациентов Дома попечения Таммисте, которые недавно умерли, диагностирован коронавирус

Во вторник в Пярнускую больницу из Дома Тиели была доставлена 82-летняя женщина, которая сегодня утром скончалась в больнице. Ее доставили в больницу незадолго до тестирования подопечных и персонала дома попечения. У нее анализы взяли уже в больнице, и они оказались положительными.