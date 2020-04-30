Одним ли путем идут Швеция и Белоруссия в борьбе с коронавирусом?

Почти все европейские страны, охваченные пандемией коронавируса, пытаются бороться с его распространением с помощью более или менее жестких карантинных мер и режима социальной изоляции. Но есть две страны, отказавшиеся от карантина и выбравшие другой способ борьбы с инфекцией: это Швеция и Белоруссия. Власти Белоруссии нередко говорят о сходстве особого пути обеих стран в условиях эпидемии. DW сравнила ситуации в обеих странах, чтобы понять, действительно ли они похожи.

Швеция решила обойтись без жестких запретов

В отличие от большинства стран ЕС, в борьбе с пандемией коронавируса сделавших ставку на карантин, Швеция решила обойтись без жестких запретов. И в то время как общественная жизнь в Евросоюзе на фоне разрастающейся эпидемии COVID-19 замерла, в Швеции по-прежнему были открыты магазины, рестораны и границы - правда, только со странами ЕС. В обычном режиме работали детские сады и школы: удаленно занимались лишь ученики старших классов и студенты.

Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл объяснял, что цель подобного подхода заключается в том, чтобы "размазать" эпидемию по времени, не перегружая при этом систему здравоохранения. При этом в стране постепенно может сформироваться коллективный иммунитет, при котором коронавирус больше не будет представлять такой опасности. Концепция предполагала изоляцию людей из "групп риска": пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Со временем некоторые ограничения все же были введены: с 27 марта на общественных мероприятиях могли собираться максимум 50 человек, закрылись почти все кинотеатры, театры и музеи и были отменены крупные спортивные мероприятия. Дома престарелых больше не принимали посетителей, а жителям рекомендовали по возможности перейти на режим удаленной работы.

Белоруссия боится экономических последствий пандемии

Отказалась от введения официального карантина и Белоруссия. В своем нежелании менять привычный уклад белорусские власти обошлись не только без жестких запретов, но и вообще без каких-либо ограничительных мер. Белоруссия не закрыла границы и не остановила работу предприятий, в стране по-прежнему работают рестораны, музеи и кинотеатры, школы и университеты открыты.

Белоруссия осталась единственной страной в Европе, которая вопреки предостережениям ВОЗ не отменила национальный футбольный чемпионат. Продолжается подготовка и к Параду победы 9 мая. 25 апреля в стране прошел общереспубликанский субботник, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне. Одним из немногих ограничений, введенных в РБ на фоне вспышки COVID-19, стал двухнедельный карантин, который обязаны пройти белорусские граждане, прибывшие из стран с эпидемией коронавируса.