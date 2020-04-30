Выплачено более ста тысяч евро по туристическому страхованию

Директор по страхованию Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт объяснил, что хотя особое положение было введено лишь в конце первого квартала, это все равно серьезно сказалось на результатах за весь квартал. «В первом квартале этого года мы выплатили 110 000 евро компенсаций по туристическому страхованию, или на 44 процента больше, чем в первом квартале прошлого года. В общей сложности эта сумма окажется еще больше, поскольку частично производство по страховым случаям, связанным с коронавирусом, продолжилось и в апреле», - отметил Кивирюйт.

«Свое влияние, разумеется, оказало и по сути остановившееся заключение новых туристических страховых договоров, поскольку возможностей для путешествий не осталось. Более смелые клиенты, впрочем, уже готовы бронировать поездки на конец года. Надеемся, что авиасообщение восстановится быстрее, чем мы можем предполагать сегодня», - сказал Кивирюйт.

На фоне роста ущерба по туристическому страхованию сравнение первых кварталов этого и 2019 года показывает спад объемов ущерба в сфере дорожного страхования. «Благодаря нынешней зиме и мягкой погоде в начале года количество страховых случаев в дорожном движении снизилось, что частично скомпенсировало влияние коронавируса на туристическое страхование», - отметил Кивирюйт.

Сравнивая первые кварталы двух лет можно также замерить и небольшой рост выплат компенсаций по ущербу, нанесенному застрахованному имуществу. «Как в прошлом, так и в этом году произошло несколько пожаров, нанесших значительный ущерб, но в этом году в сфере страхования имущества зафиксировано больше именно различных мелких ущербов. Это логично, ведь люди проводят значительно больше времени дома», - сообщил Кивирюйт.