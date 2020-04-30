В Старом городе Таллинна закрылся популярный винный бар

Они были немногословны, но сказали, что неопределенность будущего и стала главной причиной, почему было принято решение закрыть заведение на улице Сауна. Но это не означает, что в будущем винный бар не откроется где-нибудь в другом месте. «Мы будем следить за дальнейшей ситуацией и не исключаем, что однажды вновь пригласим любителей вина к себе в гости», - написал член правления Сиймо Ланов.