В Старом городе Таллинна закрылся популярный винный бар

Один из самых известных винных баров в Таллинне Paar Veini сообщил, что после окончания чрезвычайного положения он больше не откроет свои двери.
Владельцы открывшегося в 2012 году в Старом городе Таллинна винного бара Paar Veini признали, что их приключение на улице Сауна подошло к концу, передает Postimees.
Они были немногословны, но сказали, что неопределенность будущего и стала главной причиной, почему было принято решение закрыть заведение на улице Сауна. Но это не означает, что в будущем винный бар не откроется где-нибудь в другом месте. «Мы будем следить за дальнейшей ситуацией и не исключаем, что однажды вновь пригласим любителей вина к себе в гости», - написал член правления Сиймо Ланов.
Согласно последнему доступному финансовому отчету, в 2018 году чистая прибыль стоящего за баром Paar Veini предприятия Veinibaar OÜ составляла 2197 евро, что на 93% ниже, чем в 2017 году. Тогда чистая прибыль достигла 31 233 евро. Доход от продаж в 2018 году снизился на 8,5%, по сравнению с 2017 годом.