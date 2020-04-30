Жители Кристийне смогут пожертвовать использованные вещи нуждающимся

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, вызванный коронавирусом всемирный кризис продемонстрировал необходимость большей человеческой заботы и взаимной помощи. «НКО Riidepunkt установило в Кристийне емкости для сбора одежды еще в 2014-м году. Мы решили, что продлим договор и предоставим городские площади в бесплатное пользование. Видим, что эта услуга была тепло принята жителями района, они активно пользуются возможностью жертвовать свои вещи», - отметил Рийбе.

ФОТО: Управа района Кристийне.

Емкости предназначены для сбора одежды, но принимаются также игрушки, обувь и изделия из текстиля, например, маты для йоги, постельное белье, ковры и так далее. Прежде чем поместить вещи в контейнер, просим обязательно проверить все карманы и убедиться, что вы положили в мешки только те вещи, которые желаете пожертвовать. Более крупные предметы можно привезти на таллиннский склад MTÜ Riidepunkt.