Жители Кристийне смогут пожертвовать использованные вещи нуждающимся

Управа Кристийне продлила договор с некоммерческим объединением MTÜ Riidepunkt о бесплатном использовании городской недвижимости по адресу Мустамяэ-теэ, 39, где расположены контейнеры для сбора использованной одежды. Жители могут приносить сюда свои старые, но еще пригодные к использованию одежду и обувь, которые затем распределят среди нуждающихся.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, вызванный коронавирусом всемирный кризис продемонстрировал необходимость большей человеческой заботы и взаимной помощи. «НКО Riidepunkt установило в Кристийне емкости для сбора одежды еще в 2014-м году. Мы решили, что продлим договор и предоставим городские площади в бесплатное пользование. Видим, что эта услуга была тепло принята жителями района, они активно пользуются возможностью жертвовать свои вещи», - отметил Рийбе.
Емкости предназначены для сбора одежды, но принимаются также игрушки, обувь и изделия из текстиля, например, маты для йоги, постельное белье, ковры и так далее. Прежде чем поместить вещи в контейнер, просим обязательно проверить все карманы и убедиться, что вы положили в мешки только те вещи, которые желаете пожертвовать. Более крупные предметы можно привезти на таллиннский склад MTÜ Riidepunkt.
«Если вы хотите, чтобы ваши вещи попали к людям, которых сотрудники MTÜ Riidepunkt внесли в списки нуждающихся, то просим не наполнять контейнеры доверху и не оставлять мешки с вещами рядом с ними. Если вы заметили, что контейнеры переполнены, то, пожалуйста, сообщите об этом немедленно, и их опустошат при первой возможности», - добавил Рийбе.