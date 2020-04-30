FIFPro: футболисты боятся возобновлять сезон из страха заразиться

Ряд футболистов боятся возобновлять сезон, прерванный в связи с пандемией коронавируса, из-за страха заразить себя, свою семью и близких, сказал генеральный секретарь Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффман.
Чемпионат Европы и Кубок Америки по футболу были перенесены из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Большинство футбольных лиг в Европе сезона-2019/20 приостановлены, чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.
"Игроков действительно беспокоит риск заражения. Они беспокоятся о том, что это будет означать для их семей и друзей, с которыми они общаются. Они обеспокоены тем, что футбол может возобновиться в плохих условиях, и это приведет к вредным для здоровья действиям, потому что другие люди ставят их в пример", - цитирует генсека FIFPro Daily Mail.
"Очень важно, чтобы это было безопасно, и мы максимально снизили риск. Худшим вариантом будет слишком раннее возвращение футбола, что приведет к неудаче, потому что вирус никуда не исчез. Тогда нам придется снова прерывать соревнования, и мы лишимся футбола на долгое время. Мы опрашивали игроков, их тревожность и депрессия увеличились более чем вдвое по сравнению с докризисными опросами. Они тоже люди", - добавил он.