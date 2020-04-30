FIFPro: футболисты боятся возобновлять сезон из-за страха заразиться

Чемпионат Европы и Кубок Америки по футболу были перенесены из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Большинство футбольных лиг в Европе сезона-2019/20 приостановлены, чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.

"Игроков действительно беспокоит риск заражения. Они беспокоятся о том, что это будет означать для их семей и друзей, с которыми они общаются. Они обеспокоены тем, что футбол может возобновиться в плохих условиях, и это приведет к вредным для здоровья действиям, потому что другие люди ставят их в пример", - цитирует генсека FIFPro Daily Mail.