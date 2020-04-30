Чт, 30.04.2020
Мы платим налоги, чтобы наши правители могли предвидеть события, учиться у остального мира, и если что-то получается, не считали это героическим подвигом. Меэлис Кубитс

Мясокомбинат Nõo Lihatööstus возьмет на работу 20 человек

Производство Nõo Lihatööstus.

ФОТО: Sille Annuk

У предприятия Nõo Lihatööstus, расположенного под Тарту, за время чрезвычайного положения выросли объемы производства, в связи с чем предприятию требуется 20 новых работников, передает Rus.ERR.

По словам руководителя мясокомбината Nõo Lihatööstus Тоомаса Круустюки, во время кризиса выросли продажи мясопродуктов. Кроме этого, предприятие прогнозирует рост потребления мяса с наступлением теплой погоды.

«Несмотря на кризис, любовь к мясу не уменьшилась. Наоборот люди стали больше готовить дома. Летом мы планируем производить на 10% больше мясной продукции, чем было в прошлом году», - сказал Круустюк.

В сообщении предприятия не указан размер заработной платы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ