Мясокомбинат Nõo Lihatööstus возьмет на работу 20 человек

По словам руководителя мясокомбината Nõo Lihatööstus Тоомаса Круустюки, во время кризиса выросли продажи мясопродуктов. Кроме этого, предприятие прогнозирует рост потребления мяса с наступлением теплой погоды.

«Несмотря на кризис, любовь к мясу не уменьшилась. Наоборот люди стали больше готовить дома. Летом мы планируем производить на 10% больше мясной продукции, чем было в прошлом году», - сказал Круустюк.