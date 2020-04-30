Мясокомбинат Nõo Lihatööstus возьмет на работу 20 человек

У предприятия Nõo Lihatööstus, расположенного под Тарту, за время чрезвычайного положения выросли объемы производства, в связи с чем предприятию требуется 20 новых работников, передает Rus.ERR.
По словам руководителя мясокомбината Nõo Lihatööstus Тоомаса Круустюки, во время кризиса выросли продажи мясопродуктов. Кроме этого, предприятие прогнозирует рост потребления мяса с наступлением теплой погоды.
«Несмотря на кризис, любовь к мясу не уменьшилась. Наоборот люди стали больше готовить дома. Летом мы планируем производить на 10% больше мясной продукции, чем было в прошлом году», - сказал Круустюк.
В сообщении предприятия не указан размер заработной платы.