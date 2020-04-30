Единственный в Эстонии завод по производству спирта набирает обороты

«Мы провели с марта серьезную подготовку, чтобы снова открыть производство спирта в Раквере. На данный момент на заводе проведены все необходимые тесты, и на прошлой неделе производство снова было открыто», - сказал руководитель предприятия Свен Иванов.

Прежние запасы предприятия и спирт, произведенный в апреле, пошли на выполнение заказов эстонских учреждений и предприятий.

«Естественно, прежде всего мы обеспечили своими запасами, чтобы в эстонском здравоохранении и других отраслей деятельности ни у кого не возникло дефицита дезинфектантов. Этанол же здесь – основной промышленный компонент. При чрезвычайном положении мы только в Эстонии продали 400 000 литров спирта. Когда мы запустим производство в полном объеме, с мая мы будем производить около 450 000 литров спирта в месяц. Эти объемы позволят не только восстановить запасы и снабжение местных клиентов, но и начать постепенно экспортировать спирт», - добавил Иванов.

По словам Свена Иванова, нынешняя ситуация в Европе четко показывает, что местное производство разного типа все-таки необходимо в каждой стране. «Например, Латвия запретила экспорт спирта, финские предприятия тоже, по сути, не продают спирт на экспорт. В Раквере сейчас единственный промышленный спиртовой завод в Эстонии, который может производить этанол в достаточной мере и обеспечивать снабжение страны в условиях чрезвычайного положения. Немаловажно и то, что мы взяли на работу на Раквереский завод дополнительно 10 человек», - пояснил руководитель предприятия.

Производство спирта на имеющем долгую историю Раквереском заводе прекратили в 2019 году в связи с планом перевести в текущем году все производство в другое место. К счастью, в марте масштабные работы по демонтажу еще не начались и это позволило возобновить производство. По словам Свена Иванова, было непросто сделать это в условиях кризиса.

«Наш опыт показал, что заказ технической детали, необходимой для производства, может занять намного больше времени, чем раньше. Если раньше эту деталь можно было получить из Германии з день-два, то теперь время поставки растянулось на три недели. К счастью, мы нашли альтернативное решение, иначе возобновление производства существенно затянулось бы. Подобная ситуация может возникнуть в этом году у всех тех эстонских предприятий, которые вынуждены временно приостановить свое производство или закрыть его», - описал Иванов положение дел.

Сырье, необходимое для производства спирта, предприятию гарантировано. «В плане эстонского зерна у нас заключены договоры с местными производителями до осени. Цены на зерно, конечно, кусаются, но как минимум эти суммы пойдут на развитие эстонского сельского хозяйства», - добавил Иванов.

«Жизнь иногда делает кульбиты. Еще в начале года мы были убеждены, что производство и продажа спирта в плане будущего не очень перспективны, и планировали в этом году сосредоточиться, прежде всего, на качественной водке, других крепких напитках, а также на производстве и экспорте крафтового пива. Теперь экспорт крепких напитков и пива упал практически до нуля, а внутри страны важный для нас сектор Horeca тоже вымирает. В то же время в плане спирта и дезинфектантов заказов поступает больше, чем когда бы то ни было», - сказал Иванов.