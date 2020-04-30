А поутру она проснулась...

Кто-то может спросить, а чего я вообще хочу и чего я так привязался к госпоже Кальюлайд? Отвечу: имидж, который президент себе создавала с момента вступления в должность, оказался лишь театром, словами, под которыми нет никакого реального действия. Ладно, упрекнут меня, должность у Кальюлайд церемониальная, но даже церемониальные персоны, к примеру в Первую мировую войну работали в госпиталях, ухаживали во время эпидемий за больными и жертвовали деньги на борьбу с напастями.

У нас же налогоплательщики должны содержать весь штат президентской администрации и самого президента для непонятно каких целей.

Когда Константин Пятс в 1934 году решил узурпировать власть, то поначалу именовался госстарейшиной. Ну была такая должность, что-то чуть больше премьер-министра. Кстати, во время зарубежных визитов его называли именно президентом Эстонии. Дальше Пятс решил поименоваться президентом-регентом, пока в 1938 году не стал официально президентом. В то время, если исходить из реалий Эпохи безмолвия, президентство было единственным выходом из того конституционного казуса, когда правление страной шло в декретном порядке.

Институт президентства возобновили в Эстонии в 1992 году для создания баланса между парламентом и правительством. Фигура для этого была выбрана самая подходящая - Леннарт Мери. Человек авторитетный, говорить умел умно, хлестко, выезжал на места событий. На место премьера Мери никак не годился - маловат масштаб, на место министра иностранных дел тоже - должность эту он перерос, поэтому в тех условиях Мери пригодился и вел свою работу достойно.

Далее то ли кандидатов не стало нормальных, то ли туда стали сплавлять людей на почетную пенсию. К тому же президентский пост стали сопровождать скандалы: один товарищ решил госсобственность на себя переписать, второму налогоплательщики оплачивали его бизнес, ну и по личной части были проблемы.

А самое главное - что эти люди сделали для страны и налогоплательщиков? Кто вспомнит чем был знаменит тов. Рюйтель, господин Ильвес? Ежегодные речи? Раздача значков? Твиты и записи в соцсетях?

Налоговый департамент одно время в рамках соцкампании развешивал плакаты следующего содержания: «На неуплаченные налоги мы могли бы построить сто/двести/пятьсот детсадов». Сколько в детсадах, которых реально не хватает, у нас отнял институт президенства за 20 лет (ок, в эпоху Леннарта Мери он худо-бедно работал)?

Если кому-то хочется стать «отцом/матерью нации», то, будь добр, делай это от души, чистых порывов и на общественных началах, как, например, председатели некоторых мировых финансовых организаций, для которых уже само занятие этого поста является огромной честью.

Вот тут, кстати, и есть идея для нашего Минфина, где бы сократить расходы госаппарата. Господин Хельме заявил же, что зарплаты в госсекторе сокращать не будут и самоуправления просят не сокращать зарплаты и инвестиции, так сократим численность парламента до 51 наризбранника, а институт президента можно и вовсе убрать, добавив премьер-министру зарплату за госстарейшинство.