Авиакомпаниям могут разрешить не возвращать пассажирам деньги в срок

Согласно действующим в Евросоюзе законам, авиакомпании обязаны вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы в течение семи дней, однако на экстренном заседании министров транспорта стран ЕС было сделано предложение отменить это правило, пишет Euronews.
"Не думаю, что мы каким-либо образом нарушили бы права пассажиров. Главное сейчас — сохранить воздушное сообщение, поддержать сектор авиаперевозок, не дать ему обанкротиться", - считает министр транспорта Кипра Яннис Карусос.
12 стран ЕС призывают соседей приостановить действие европейского закона.
До сих пор Еврокомиссия решительно говорила нет, но заставлять компании возвращать деньги — это задача каждой страны-члена ЕС в отдельности. И все больше европейских граждан сетуют, что с начала эпидемии вместо конкретной суммы получают на руки ваучеры на будущую поездку. Потребительские организации выступают против.
"Мы предлагаем отказаться от идеи попрания европейских законов и прав потребителей. Это не выход. Необходимо искать финансовые решения проблемы при поддержке государств-членов ЕС. Например, можно было бы создать Европейский транспортный фонд", - считает представитель Европейской организации потребителей BEUC Урсула Пахль.
Идею ваучеров поддерживает дюжина стран, готовых пересмотреть общие правила, но при условии: если в течение года пассажир так и не использует ваучер, ему все же вернут деньги.