Авиакомпаниям могут разрешить не возвращать пассажирам деньги в срок

"Не думаю, что мы каким-либо образом нарушили бы права пассажиров. Главное сейчас — сохранить воздушное сообщение, поддержать сектор авиаперевозок, не дать ему обанкротиться", - считает министр транспорта Кипра Яннис Карусос.

12 стран ЕС призывают соседей приостановить действие европейского закона.

До сих пор Еврокомиссия решительно говорила нет, но заставлять компании возвращать деньги — это задача каждой страны-члена ЕС в отдельности. И все больше европейских граждан сетуют, что с начала эпидемии вместо конкретной суммы получают на руки ваучеры на будущую поездку. Потребительские организации выступают против.

"Мы предлагаем отказаться от идеи попрания европейских законов и прав потребителей. Это не выход. Необходимо искать финансовые решения проблемы при поддержке государств-членов ЕС. Например, можно было бы создать Европейский транспортный фонд", - считает представитель Европейской организации потребителей BEUC Урсула Пахль.