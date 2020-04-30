Вратарь Брызгалов заявил о ненужности парада Победы: 30 лет нет страны, которая победила

"Мы начали двигаться в правильном направлении, когда рушили СССР, но потом почему-то отказались от этого. А сейчас мы вернулись в 1917 год, когда от одного человека зависит все. И все ждут, когда царь что-то скажет. Как он скажет, так и будет. То есть после всего этого пути опять наступили на те же грабли", - заявил Брызгалов в большом интервью порталу Championat.com.

По его мнению, один руководитель не может эффективно управлять такой большой страной. Он ложится спать, когда во Владивостоке наступает утро.

"Это проблема нашей страны. У нас не Российская империя, а Российская федерация, и регионы должны обладать такими же полномочиями, как штаты в Америке. Независимые губернаторы, сенаторы, депутаты, которые представляют жителей штата в правительстве. Проблема в нашей стране в том, что люди не могут, не хотят или боятся брать ответственность, принимать решения, пусть трудные и непопулярные, но которые нужны, чтобы страна или регион развивался", - считает он.

Брызгалов полагает, что власти РФ, в отличие от тех же США, недостаточно помогают людям во время пандемии коронавируса.

"В США президент объявил режим ЧС, государство помогает деньгами, Федрезерв скупает активы. Государство берет на себя эту ответственность, берет деньги в долг, чтобы помочь гражданам. И это помимо того, что делают сами штаты. Наше государство накопило большие ресурсы, это деньги граждан России, они просто должны потребовать их в этот тяжелый момент. Однажды слышал, как Валентина Ивановна Матвиенко сказала: "Нет никаких денег граждан, есть государевы деньги". Очень удивился такому высказыванию. Все деньги в стабфондах, в бюджетах - это ваши деньги, вы имеете право их потребовать", - указал вратарь.

Череду крамольных мыслей Брызгалова завершил вывод о ненужности парада Победы, который в этом году впервые не состоится 9 мая из-за пандемии.

"А зачем этот парад Победы? Мы в каком-то прошлом застряли, все смотрим туда, назад, а надо вперед двигаться. У всех деды, прадеды воевали, кто-то с фронта не вернулся, но жизнь идет дальше, столько лет прошло, а мы застряли в прошлом. Давно уже все изменилось, 30 лет как нет страны, которая победила. Все республики СССР участвовали, но почему-то нигде так шибко не отмечают, как у нас. Люди живут сегодняшними, завтрашними проблемами. Вспоминают, что был этот ужас и что надо постараться, чтобы это никогда не повторилось", - полагает Илья.