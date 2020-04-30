Митинг и шествие 9 мая в Нарве заменят на флешмоб и виртуальный концерт

Один из организаторов празднования 9 мая, депутат городского собрания Лариса Оленина сообщила на своей странице в Facebook, что 9 мая в 12:00 состоится флешмоб: всем, где бы они не были, предлагается спеть песню «День победы» и прокричать троекратное «Ура!», передает Rus.ERR.