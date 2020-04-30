Митинг и шествие 9 мая в Нарве заменят на флешмоб и виртуальный концерт

Организаторы празднования 9 мая в Нарве сообщили горожанам, что из-за чрезвычайного положения традиционного митинга и шествия не будет. Возложение цветов к памятникам не возбраняется, но людей просят соблюдать дистанцию два метра.
Один из организаторов празднования 9 мая, депутат городского собрания Лариса Оленина сообщила на своей странице в Facebook, что 9 мая в 12:00 состоится флешмоб: всем, где бы они не были, предлагается спеть песню «День победы» и прокричать троекратное «Ура!», передает Rus.ERR.
В 12:10 на нарвских информационных сайтах (stena, seti, tema, slavia) и на странице «Мир навсегда» в социальной сети Facebook начнется трансляция концерта, специально подготовленного известные нарвскими певцами.
В 14:00 там же покажут фильм «В бой идут одни старики», а после проведут викторину.