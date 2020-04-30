City24: цену сейчас диктуют не продавцы, а покупатели

Рынок недвижимости ждет адаптация к новым условиям. После введения в марте чрезвычайного положения вся экономика была повергнута в шок, что отражается и на резко сократившемся в апреле числе сделок. В последние недели наблюдается оживление рынка, посещаемость портала City24 выросла до обычного апрельского уровня. Посетители City24 больше, чем обычно, интересуются загородными домами и дачами, восстановился просмотр объявлений о квартирах. Интерес к арендным квартирам остался на прежнем уровне, а число предложений выросло прежде всего за счет дорогих квартир в центре Таллинна, что объясняется снижением цен на аренду.

Сейчас можно, скорее, проявлять оптимизм и ожидать постепенного восстановления объема сделок. МВФ прогнозирует Эстонии на 2020 год спад экономики на 7,5 процента. Это меньше, чем во время предыдущего кризиса, но при этом следует иметь в виду, что истинное влияние карантина на экономику проявится только во второй половине года. Положительная сторона в том, что банки создали единые правила предоставления отпуска по жилищному кредиту и по-прежнему готовы финансировать приобретение жилья.

Длительное пребывание дома, несомненно, изменило взаимоотношения людей и их ожидания от дома. Возросла потребность в уединении. Переезд в домашний офис увеличил и потребность в закрытом помещении, в котором можно спокойно работать, – особенно в семьях с детьми. Поэтому можно ожидать, что обеспеченные семьи будут искать более просторное жилье с большим количеством комнат.

Большие изменения происходят в процессе купли-продажи недвижимости. Объекты сейчас чаще показывают через интернет, важное значение приобретают хорошие фотографии, виртуальные туры и видео.

Кризис уже изменил существовавшую долгое время традицию заключения сделок с недвижимостью. Стороны теперь не должны обязательно идти к нотариусу – сделки заключаются дистанционно.

Могу отметить, что для покупки жилья время всегда подходящее, ведь людям надо где-то жить, и в долгосрочной перспективе недвижимость все равно подорожает. При покупке в кредит надо быть готовым к тому, что со временем проценты по кредиту вырастут, что существенно повысит конечную стоимость недвижимости. Повыситься может и размер требуемого банками взноса, а условия для заемщиков – измениться. Таким образом, затратность самого кредита может свести на нет удешевление жилья, которого вы ждали. Если вы не готовы к последующему росту взносов, можно и вовсе лишиться возможность покупки недвижимости. Сейчас рынок стабилизируется, есть хорошие предложения. И все же следует тщательно взвешивать риски.

Если жилплощадь покупается с целью инвестиции – перепродажи или сдачи в аренду, – стоит немного подождать и оценить тенденции на рынке труда и в экономике в целом. Полтора месяца карантина – слишком короткий период, чтобы делать фундаментальные выводы. Недвижимость продают по очень разным причинам: кому-то срочно нужны деньги, другие руководствуются, например, семейными проблемами, так что всегда что-то продается. При продаже надо учитывать то, что цену квартир сейчас диктуют уже не продавцы, а покупатели.

Потребность в съемном жилье никуда не денется, но стоимость аренды снижается, так как из-за отсутствия иностранных туристов и зарубежной рабочей силы резко возросло число предложений. Арендаторы могут выбирать из большего числа квартир.